Hallan cadáver de joven desaparecido en río Gato, La Romana

La Romana.- Miembros de la Defensa Civil encontraron este lunes el cuerpo sin vida de un hombre que habría desaparecido en las aguas del río Gato, en la provincia La Romana.

Se trata de Roberto Cordones, de 41 años, quien desapareció momentos en que presuntamente manejaba un Jet Ski (moto de agua) sin la utilización de un salvavidas como medida de seguridad.

Cordones, quien se desempeñaba como mecánico, era un hombre querido y respetado en la mencionada provincia.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven que habría desaparecido en aguas del río Gato, familiares y amigos dedicaron emotivas palabras lamentando su partida a destiempo.

Hola, papi. Sí, tu papá, te escribo a ti, eres el único en mi vida que te has ganado el título (gracias por preocuparte cada vez que estamos enfermos mis hermanas y yo, por llevarnos al cole, por darnos nuestras vueltas de vez en cuando, por traernos comida cada vez que mi mami no cocina, etc.) es indescriptible el dolor que sentimos tu esposa, tu hija mayor y yo. Pero waoo, no me hagas eso como le diré a tu pequeña princesa, la bundunga, como le dices. Dime cómo le explico. En fin, me toca tomar las riendas del hogar a temprana edad, pero sin miedo como un hombre que criaste, solo pido que Dios y tú me guíen desde el cielo para hacerlo bien.

Te queremos un cielo. Roberto Cordones (Pey)

Descansa en paz

Escribió pariente del occiso.