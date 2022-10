Haitiano defiende a los dominicanos de sus compatriotas

Un joven haitiano se hizo viral en las redes tras publicar un video donde se muestra indignado. En él, hace un llamado para que sus compatriotas recapaciten y reconozcan todo lo que ha hecho Republica Dominicana en favor de su pueblo.

«Yo soy haitiano y me siento orgulloso de ser haitiano. Que a mí me da rabia, me da pique ver a un haitiano hablando mal de la República Dominicana o hablando mal de los dominicanos. ¿Por qué? Porque debemos tener conciencia», expresó.

Sostuvo que los dominicanos han aceptados a los haitianos como son sin discriminarlos.

El haitiano, cuyo nombre se desconoce, dijo que vivió en el país durante 14 años y que no hay nadie

que pueda decir que el era «sucio» o que cometió algún delito.

«A veces me da vergüenza de decir que yo soy haitiano por eso. Maldito el diablo, mi gente excúsenme cómo estoy hablando. Es que me da rabia», indicó.

Dijo que se siente impotente cuando escucha a alguien decir que el dominicanos son son racistas

cuando en muchas ocasiones «se han sacado la comida de la boca», para dársela al país vecino.

Criticó que sus compatriotas, que en su mayoría, comercializan en el área de la Duarte, tengan el lugar

en condiciones deplorables y lo comparó con el orden que hay en el Barrio Chino.

Expresó que en lugar de estar pensando en como levantarán a Haití par sacarlo de la crisis, se pongan

a hablar mierda» del país que los ha ayudado.