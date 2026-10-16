Habría escapado de Conani acusada de secuestrar niño en Los Tres Brazos

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La Policía Nacional informó que da seguimiento al caso del niño de cuatro años rescatado sano y salvo en Capotillo, tras ser reportado desaparecido en Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.
El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, indicó que el infante rescatado recibe la asistencia conforme a los protocolos establecidos. Mientras se realizan las evaluaciones tendentes a verificar la situación de vulnerabilidad en que reside el niño rescatado junto a sus familiares.
Mientras que la adolescente de 12 años, que aparece en cámaras de videovigilancia llevándose al infante, se traslado al Hospital Infantil Robert Reid Cabral para recibir hidratación y evaluación psicológica. Posteriormente, la remitirían a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines legales correspondientes.
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En cuanta a la adolescente, el vocero policial indicó que conforme a los reportes se encuentra en condición de calle. Había escapado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) cinco días antes a los hechos actuales.
Precisó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del caso, conforme a los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes.
Pesqueira agradeció la colaboración de los ciudadanos y de los medios de comunicación. La difusión contribuyó a alertar sobre la desaparición y facilitar la localización del niño.
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