Habría escapado de Conani acusada de secuestrar niño en Los Tres Brazos

La Policía Nacional informó que da seguimiento al caso del niño de cuatro años rescatado sano y salvo en Capotillo, tras ser reportado desaparecido en Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, indicó que el infante rescatado recibe la asistencia conforme a los protocolos establecidos. Mientras se realizan las evaluaciones tendentes a verificar la situación de vulnerabilidad en que reside el niño rescatado junto a sus familiares.

Mientras que la adolescente de 12 años, que aparece en cámaras de videovigilancia llevándose al infante, se traslado al Hospital Infantil Robert Reid Cabral para recibir hidratación y evaluación psicológica. Posteriormente, la remitirían a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines legales correspondientes.