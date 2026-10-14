Unibe y Numed reúnen a especialistas para hablar de los hábitos moldean la salud

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La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y NUMED reunieron a especialistas para analizar cómo los hábitos diarios influyen en la salud cerebral. Durante el encuentro, abordaron temas como la alimentación, el sueño, el estrés y las relaciones sociales.
La actividad se realizó en el Lobby Central de Galería 360, donde expertos en neurobiología, psicología, medicina general y nutrición abordaron la relación entre los hábitos cotidianos y la salud cerebral.
La conversación, moderada por la neurobióloga e investigadora Luisirene Hernández, buscó acercar la evidencia científica a las acciones que las personas pueden incorporar a su rutina para cuidar el cerebro.
Durante el encuentro, los especialistas analizaron los efectos del estrés, la falta de sueño, el uso de pantallas, la alimentación y el sedentarismo. También trataron la influencia de las relaciones sociales y el aislamiento en el bienestar mental.
Notas relacionadas
Conexión entre el intestino y el cerebro
Uno de los temas abordados fue la relación entre la alimentación, la energía, la concentración y el estado de ánimo. La especialista en nutrición y salud pública Milagros Almonte destacó que los alimentos forman parte de los factores que influyen en el funcionamiento cerebral.
«El cerebro consume una gran cantidad de energía, y lo que comemos influye en cómo pensamos, cómo nos concentramos y cómo nos sentimos. No se trata de buscar un superalimento, sino de construir un patrón de alimentación que cuide el cerebro todos los días», expresó.
La doctora Heyliana Marte, de medicina general, explicó la importancia de la conexión entre el intestino y el cerebro. Señaló que ambos mantienen una comunicación en dos direcciones y que la microbiota intestinal participa en funciones inmunológicas, hormonales y metabólicas.
«Estudios recientes exploran su relación con la depresión, la ansiedad y algunas enfermedades neurodegenerativas, sin embargo, es un campo en desarrollo que exige mantenernos actualizados con fuentes confiables», indicó.
Sueño, estrés y relaciones sociales
La psicóloga clínica Julith López advirtió que realizar varias tareas al mismo tiempo puede fragmentar la atención y dificultar la concentración en el momento presente.
Como alternativa, destacó la importancia de realizar actividades con plena atención, incluso las más sencillas, como sentarse a tomar un café sin otras distracciones.
López también señaló que el entorno social influye en el bienestar emocional. Según explicó, las interacciones negativas pueden incidir en factores relacionados con la ansiedad y la depresión.
Por su parte, el neuropsicólogo e investigador Eduardo Reynoso-Arellano recordó que la alimentación y la vida en sociedad han sido importantes para el desarrollo de la mente humana. Añadió que estos hábitos siguen siendo relevantes para mantener una mente activa.
El especialista también destacó la neuroplasticidad, capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, como parte de la posibilidad de incorporar hábitos favorables a lo largo de la vida.
Pequeños cambios para cuidar el cerebro
Los especialistas coincidieron en que la salud cerebral no depende de una fórmula única, sino de la relación entre el cuerpo, la mente y los hábitos que se mantienen con el tiempo.
Como parte de las recomendaciones, plantearon acciones cotidianas como mejorar la alimentación, dormir a una hora adecuada, caminar durante 30 minutos y mantener el contacto con familiares y amigos.
El panel concluyó con un llamado a observar las rutinas diarias y evaluar cómo pueden favorecer o afectar la salud cerebral. La actividad contó con el apoyo de Distribuidora Maral, BHD, Organic, Ajo Negro Eden, Nutri Wellness, Essavéa Essence y Laboratorios Mallén.
Además de Hernández, Almonte, Marte, López y Reynoso-Arellano, el encuentro reunió a profesionales de distintas áreas con el propósito de compartir información sobre los factores que influyen en el funcionamiento cerebral y el bienestar emocional.
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