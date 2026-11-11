Guardia Costera repatría a 30 dominicanos interceptados cerca de Puerto Rico

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Los migrantes viajaban en una yola sobrecargada que estuvo en peligro de zozobrar en el Canal de la Mona. Una persona permanece bajo custodia estadounidense.

Santo Domingo. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles 11 de noviembre que repatrió a 30 migrantes dominicanos que fueron interceptados a bordo de una embarcación irregular en el Canal de la Mona, al oeste de Puerto Rico, durante un operativo realizado a principios de esta semana.

Rescate y repatriación de los migrantes

En total, las autoridades estadounidenses rescataron a 31 personas que afirmaron ser ciudadanos dominicanos, de las cuales 30 fueron entregadas a la Armada de la República Dominicana. El migrante restante permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, sin que se hayan ofrecido detalles sobre su situación.

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En total, las autoridades estadounidenses rescataron a 31 personas

La repatriación se realizó mediante un operativo coordinado entre:

La Guardia Costera estadounidense

La Armada dominicana

Esto como parte de las acciones de vigilancia marítima para prevenir viajes migratorios irregulares en aguas del Caribe.

Detectan yola sobrecargada en el Canal de la Mona

El operativo comenzó durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectó una embarcación tipo yola de aproximadamente 25 pies de eslora, equivalente a unos ocho metros, que navegaba por el Canal de la Mona.

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Tras recibir la alerta, la Guardia Costera desplegó la embarcación Joseph Doyle para interceptar la nave sospechosa y verificar las condiciones en las que viajaban sus ocupantes.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la yola se encontraba sobrecargada y presentaba una línea de flotación extremadamente baja, situación que aumentaba el riesgo de que zozobrara. Ante el peligro, los guardacostas trasladaron a las 31 personas a una embarcación de seguridad, evitando que continuaran la travesía en condiciones que comprometían sus vidas.

Repatriación coordinada con la Armada dominicana

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Luego de la interceptación, las autoridades estadounidenses coordinaron el retorno de los migrantes con la Armada de la República Dominicana.

La tripulación del guardacostas Heriberto Hernández efectuó el traslado de los 30 dominicanos hasta el buque Capella (GC-108) de la Armada dominicana, durante un encuentro marítimo realizado frente a las costas de Samaná. La Guardia Costera no precisó las razones por las cuales uno de los 31 migrantes interceptados no fue incluido en el proceso de repatriación.

Refuerzan vigilancia contra la migración irregular

La operación forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), una iniciativa estadounidense establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159. Este organismo coordina esfuerzos de distintas agencias federales para combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.

Una ruta marítima de alto riesgo

El Canal de la Mona, que separa a República Dominicana de Puerto Rico, constituye una de las rutas utilizadas por embarcaciones que intentan llegar irregularmente a territorio estadounidense.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en esta zona marítima, donde las travesías en embarcaciones improvisadas representan un riesgo elevado debido a las corrientes, las condiciones del mar y la sobrecarga de pasajeros.

En octubre pasado, las autoridades estadounidenses también informaron sobre la repatriación de 63 migrantes interceptados en aguas cercanas a Puerto Rico, mientras que en septiembre se reportó otro operativo que involucró a 51 ciudadanos dominicanos y haitianos.