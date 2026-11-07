Grooming: alertan sobre captación de menores en redes sociales

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Representantes del Ministerio de Interior y Policía, Plan Internacional y Guardianes Digitales advirtieron sobre los riesgos del grooming y la captación de niños, niñas y adolescentes a través de plataformas digitales. También llamaron a fortalecer la supervisión familiar y la coordinación entre las autoridades para prevenir estos delitos.
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, Verónica Zamaniego, CEO y fundadora de Guardianes Digitales; Chandrai Esteves, viceministra de Seguridad Preventiva y Sectores Vulnerables, y Nizali Brito, representante país de Plan Internacional, explicaron cómo opera esta práctica y cuáles son sus principales señales de alerta.
Zamaniego señaló que el grooming consiste en un proceso de manipulación mediante el cual un adulto establece una relación de confianza con un menor para obtener material íntimo, cometer abusos sexuales o involucrarlo en otras actividades delictivas.
Explicó que las víctimas pueden mostrar cambios de comportamiento, ocultar sus conversaciones o cerrar rápidamente las aplicaciones cuando se acerca un adulto. Por eso, consideró fundamental fortalecer la confianza dentro del hogar para que los menores puedan comunicar cualquier situación de riesgo.
La representante de Guardianes Digitales también advirtió que la captación de menores por internet no se limita a los delitos sexuales. Señaló que las redes criminales pueden utilizar estas plataformas para reclutar adolescentes con fines de trata, trabajo forzoso y otras actividades ilícitas.
Durante la conversación, Zamaniego citó datos de reportes disponibles a través de mecanismos de monitoreo de delitos digitales contra menores. Indicó que se han registrado más de 179,000 casos vinculados con niños y adolescentes en internet, de los cuales más de 6,000 corresponden a situaciones de incitación de adultos para establecer contacto con menores.
Entre las plataformas mencionadas con mayores reportes figuran WhatsApp, Instagram y TikTok. La especialista aclaró que los riesgos trascienden las fronteras nacionales debido al alcance de las redes digitales.
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Mesa técnica busca fortalecer la respuesta institucional
Por su parte, Chandrai Esteves informó que el Ministerio de Interior y Policía trabaja en una mesa técnica impulsada por Guardianes Digitales y Plan Internacional.
En este espacio participan organismos especializados de la Policía Nacional, entre ellos la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar y la Dirección Especializada de Ciberdelitos. También colaboran el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y otras dependencias estatales.
La viceministra explicó que la mesa busca coordinar acciones de prevención, investigación y protección. Además, trabaja en la elaboración de una ruta de respuesta y protocolos para atender los casos de grooming y otros delitos contra menores en entornos digitales.
Esteves destacó que la protección de niños y adolescentes requiere la participación de las autoridades, las familias, los centros educativos y las comunidades. Asimismo, anunció que el Ministerio prepara una campaña de concientización sobre esta problemática.
Familias deben identificar señales de alerta
Las representantes de Plan Internacional y del Ministerio coincidieron en que la falta de supervisión y la vulnerabilidad económica y social pueden aumentar los riesgos para los menores.
Nizali Brito explicó que muchos padres y madres no cuentan con la orientación necesaria para acompañar a sus hijos en el uso seguro de internet. También advirtió que algunos adolescentes pueden llegar a normalizar comportamientos de grooming al considerarlos habituales en las redes sociales.
Esteves recomendó a las familias observar posibles cambios de conducta, como aislamiento, vergüenza o temor. También pidió crear espacios de confianza para que los niños puedan hablar sin miedo cuando alguien los amenace o intente manipularlos.
La viceministra explicó que los agresores suelen recurrir al chantaje y las amenazas para conseguir fotografías, mensajes o información personal. En ocasiones, incluso amenazan con hacer daño a las víctimas o a sus familiares.
Las participantes insistieron en la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades y garantizar acompañamiento a los menores afectados.
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