Grooming: alertan sobre captación de menores en redes sociales

Representantes del Ministerio de Interior y Policía, Plan Internacional y Guardianes Digitales advirtieron sobre los riesgos del grooming y la captación de niños, niñas y adolescentes a través de plataformas digitales. También llamaron a fortalecer la supervisión familiar y la coordinación entre las autoridades para prevenir estos delitos.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, Verónica Zamaniego, CEO y fundadora de Guardianes Digitales; Chandrai Esteves, viceministra de Seguridad Preventiva y Sectores Vulnerables, y Nizali Brito, representante país de Plan Internacional, explicaron cómo opera esta práctica y cuáles son sus principales señales de alerta.

Zamaniego señaló que el grooming consiste en un proceso de manipulación mediante el cual un adulto establece una relación de confianza con un menor para obtener material íntimo, cometer abusos sexuales o involucrarlo en otras actividades delictivas.

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Explicó que las víctimas pueden mostrar cambios de comportamiento, ocultar sus conversaciones o cerrar rápidamente las aplicaciones cuando se acerca un adulto. Por eso, consideró fundamental fortalecer la confianza dentro del hogar para que los menores puedan comunicar cualquier situación de riesgo.

La representante de Guardianes Digitales también advirtió que la captación de menores por internet no se limita a los delitos sexuales. Señaló que las redes criminales pueden utilizar estas plataformas para reclutar adolescentes con fines de trata, trabajo forzoso y otras actividades ilícitas.

Durante la conversación, Zamaniego citó datos de reportes disponibles a través de mecanismos de monitoreo de delitos digitales contra menores. Indicó que se han registrado más de 179,000 casos vinculados con niños y adolescentes en internet, de los cuales más de 6,000 corresponden a situaciones de incitación de adultos para establecer contacto con menores.

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Entre las plataformas mencionadas con mayores reportes figuran WhatsApp, Instagram y TikTok. La especialista aclaró que los riesgos trascienden las fronteras nacionales debido al alcance de las redes digitales.