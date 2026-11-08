Gonzalo Castillo dice: “No pierdan la fe, que estoy de vuelta”

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este fin de semana nueve localidades de la provincia María Trinidad Sánchez, donde recibió numerosas manifestaciones de respaldo, entusiasmo y cercanía de ciudadanos que expresaron su expectativa de que esa organización política vuelva a gobernar la República Dominicana.

Durante la jornada, Castillo cuestionó el rumbo que lleva el país y llamó a los dominicanos a mantener la fe y la esperanza en su proyecto político. “Y nosotros le hemos pedido al pueblo que tengan fe, que me esperen, que ya estoy de vuelta”, expresó al referirse a su retorno a la actividad política.

Asimismo, ponderó la gestión de los gobiernos del PLD, al señalar que existe entre la población la esperanza de que esa organización vuelva al poder, porque, según expresó, “con el PLD todo el pueblo sabe que se vivía mucho mejor”.

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Al concluir el recorrido, Castillo destacó el respaldo y el calor humano que recibió durante toda la jornada. En lugar de atribuirse directamente ese respaldo, invitó a que fueran los propios ciudadanos quienes explicaran las razones de su entusiasmo.

Durante el recorrido, Gonzalo destacó el entusiasmo y el respaldo popular que recibió en las distintas localidades, con manifestaciones de afecto en salones de belleza, barberías, colmados y el mercado. Al valorar la acogida y el calor humano de la jornada, calificó de manera espontánea la respuesta recibida con una expresión contundente: “De uno a diez, le doy quince”.

Durante su recorrido por Río San Juan, Cabrera, La Entrada, Payita, San José de Matanzas, El Pozo, El Factor, Los Maestros y Nagua, Gonzalo sostuvo encuentros con dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos, escuchando sus principales preocupaciones, entre ellas el alto costo de la vida, los constantes apagones, las dificultades en el abastecimiento de agua potable y la falta de acceso a financiamiento en condiciones favorables para los productores agropecuarios.

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El aspirante presidencial reafirmó su compromiso de impulsar el desarrollo agropecuario y productivo, fortalecer las oportunidades de empleo y construir un país en el que cada dominicano pueda llegar tan lejos como sus sueños, talento y trabajo duro se lo permitan. Sostuvo que la República Dominicana necesita una nueva forma de hacer política, basada en la decencia, el respeto hacia los demás y la capacidad de ofrecer soluciones concretas a los problemas que afectan la vida cotidiana de la población.

Asimismo, destacó la importancia de recuperar la capacidad productiva de María Trinidad Sánchez, una provincia de profunda vocación agrícola y ganadera, particularmente vinculada a la producción de arroz, mediante el fortalecimiento de la infraestructura rural, el respaldo a los productores y la generación de nuevas oportunidades económicas para sus habitantes.

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En ese sentido, Gonzalo planteó la necesidad de impulsar una estrategia integral de desarrollo agropecuario que garantice a los productores financiamiento abundante, accesible y barato, asistencia técnica y mejores condiciones para la producción.

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Advirtió que fortalecer el campo dominicano es también una cuestión de seguridad alimentaria, especialmente cuando, según el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo de la FAO, publicado en julio de 2026, el 41.3 % de la población dominicana, equivalente a 4.7 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta situación implica que millones de dominicanos se ven obligados a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen y, en los casos más severos, pueden pasar días sin comer.

En ese contexto, destacó la importancia de respaldar la producción nacional de arroz, recuperar los programas de apoyo al campo y garantizar que producir alimentos sea una actividad rentable para quienes trabajan la tierra.

También señaló la necesidad de rehabilitar el acueducto que abastece a Nagua, mejorar las condiciones de las calles y carreteras de la provincia, particularmente la vía Nagua-Cabrera, recuperar el servicio eléctrico de 24 horas y fortalecer la infraestructura comercial y turística, incluyendo el mercado público de Nagua y las obras de protección costera en Río San Juan.

Finalmente, Gonzalo reiteró que su proyecto presidencial apuesta por una nueva política, la de la decencia y el respeto hacia los demás, alejada de las confrontaciones personales y concentrada en ofrecer resultados.

Afirmó que su compromiso es construir una República Dominicana donde el talento abra más puertas que los apellidos, donde los productores encuentren respaldo para trabajar sus tierras, los emprendedores tengan oportunidades para desarrollar sus negocios y los jóvenes puedan construir su futuro en sus propias comunidades.

Reiteró que su aspiración es construir un país en el que cada dominicano tenga la oportunidad de trabajar, producir, emprender y alcanzar sus sueños.