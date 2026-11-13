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El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, criticó este jueves la gestión del Gobierno por los altos precios de los alimentos y los combustibles, así como por la inseguridad ciudadana.

Durante un recorrido por seis sectores de la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, Castillo consideró que las autoridades no han logrado responder a los principales problemas que afectan a la población.

El dirigente también cuestionó el manejo de los recursos públicos y atribuyó el elevado déficit fiscal a los fondos destinados al subsidio de los combustibles.

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Entre los problemas que señaló durante sus encuentros figuran:

El aumento de los precios de los alimentos.

El costo de los combustibles.

La inseguridad ciudadana.

La situación económica de los hogares dominicanos.

Gonzalo.

PLD cuestiona negociaciones por importación de arroz

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez, manifestó preocupación porque, según afirmó, el Gobierno todavía no ha iniciado las negociaciones sobre los aranceles a la importación de arroz procedente de Estados Unidos.

Sánchez también se refirió a la propuesta acogida por la Comisión Nacional Arrocera para mantener sin variación el precio del arroz selecto en su presentación de 125 libras, de cara a la próxima cosecha.

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El dirigente abordó el tema en medio de las inquietudes del sector arrocero sobre las condiciones de comercialización y el impacto de las importaciones.

Castillo realiza encuentros en Santo Domingo Este

Las declaraciones se produjeron después de encuentros con dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos de seis sectores de la circunscripción número uno de Santo Domingo Este.

La agenda forma parte de las actividades de acercamiento territorial del PLD, orientadas a escuchar las principales preocupaciones de las familias dominicanas.

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Durante las actividades participaron dirigentes de la organización, quienes abordaron asuntos relacionados con el costo de la vida, la producción agropecuaria y la situación económica del país.