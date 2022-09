Gómez Mazara pide debate entre Abinader y aspirantes presidenciales del PRM

El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, solicitó este lunes al presidente Luis Abinader que debata sus ideas y propuestas con los demás líderes de esa organización que aspiran a la nominación presidencial, de cara a los comicios del año 2024.

Entrevistado en Despierta con CDN, el también ex consultor jurídico de la Presidencia dijo que cuando Luis Abinader no era presidente de la República, pidió debatir con Hipólito Mejía y luego con Gonzalo Castillo, cuando este último obtuvo la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2016.

“¿Por qué no lo hace ahora?”. Para el país sería ilustrativo organizar un debate; al país le iría muy bien si ve a cada uno exponiendo sus ideas. Entonces, discrepar no es perturbar al Gobierno”, expresó Gómez Mazara, al definirse como un político transparente que aspira a la Presidencia de la República sin estar conectado a la nómina pública.

En ese sentido, el polémico dirigente del partido oficialista subrayó que hay gente conectados a la nómina pública aspirando y construyendo proyectos presidenciales.

Sostuvo que los colaboradores del presidente Abinader no pueden esquivarlo ni ignorarlo, porque aparece hasta en las encuestas que ellos mismos hacen. “Lo único que le pido a los compañeros, es que vayamos a un proceso de competencia”,indicó.

No podía estar en la comisión ejecutiva

Al abordar el tema de las exclusiones de connotados dirigentes del PRM, Gómez Mazara dijo que como había advertido que no iría a la “convención de empleados”, no podía formar parte de la comisión ejecutiva de esa organización política.

“Si yo no iba a esa convención, no podía estar en la comisión ejecutiva, porque si me validaban allá iba a perder autoridad moral, y yo siempre he sido una persona que trabaja para la coherencia. Frente a eso, el último esfuerzo autoritario en el partido se llamó el dedo, en el que se excluyó a gente y se incorporó a otros compañeros, que más allá de los nombres, solo quiero recordarles a ustedes que esa dirección ejecutiva anterior fue refrendada por el voto”, detalló.

Asimismo, dijo que lo que pasó en la pasada “convención de empleados” fue que se sustituyó el mecanismo, colocando dos personas y excluyendo a otros. Calificó este acto de inconsistente, desfachatez y patear la historia.

Para él, cuando Luis Abinader estaba con pantalones cortos en su casa y José Ignacio Paliza no era un suspiro, Fafa Taveras tenía en sus hombros La 40, la Guerra de Abril y preso en los doce años de dictadura del Dr. Joaquín Balaguer. “¡Si eso no es un valor, perfecto!”

De igual modo, recordó que cuando era un niño escuchaba a Tony Raful introduciendo al Dr. Peña Gómez en Tribuna Democrática, emisora del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que sirvió de medio para lograr avances significativos en la democracia nacional.

“Ramón Alburquerque es una persona que tiene un amueblamiento mental fuera de discusión. Cucuyo Báez está fuera. Doña Ginnette Bournigal está fuera. Es decir, uno no se explica. Entiendo que es un acto de un lamentable rasgo autoritario de gente que está dirigiendo el partido. ¡Eso no es bueno!”, manifestó.

La edad y la exclusión de dirigentes

Gómez Mazara dijo que si el alegato técnico de la exclusión era la edad, en la nueva dirección política del PRM hay personas de mucho más edad que Fafa Taveras. Expresó, además, que siempre trata de ejercer la política de forma transparente y que el común denominador de los excluidos es gente que tiene pensamiento propio.

Indicó que los procesos de privatización de los partidos políticos en el país han conducido a gente creer que las reglas de su experiencia en el sector privado pueden incorporarse a la vida de los partidos y que el disenso no es su norma. Añadió que esos líderes están acostumbrados a experiencias del sector privado donde hay un amo que manda.

Sin embargo, consideró que los partidos políticos deben ser democráticos, plurales y participativos. “Cuando tú chequeas la hoja de vida de Tony, Ramón y de Fafa, si haces un contrapeso de los incorporados, pienso que la comparación es una falta de respeto”, adujo.

El dirigente peremeísta dijo que apela a que en el partido se comprometan a ser una organización auténticamente democrática, porque en los hechos, lo que hasta el momento ha pasado es Miguel Vargas 2.0.

Al reconocer que desconoce el método que se utilizó para escoger las nuevas autoridades del ORM, Gómez Mazara indicó que cuando fueron al proceso de “convención de empleados”, les habría advertido que no contaran con él y que iba a construir una candidatura presidencial.

Abinader no tolera críticas

Sin embargo, expresó que el presidente Luis Abinader no es muy tolerante frente a las críticas, al tiempo de señalar que si se quería despojar a Ramón Alburquerque de su espacio en la dirección ejecutiva del PRM, por sus críticas al Gobierno, debieron hacerlo mediante el voto, porque, según dijo, ese es el método democrático.

“Yo entiendo que el alegato que se ha esgrimido de que en la vieja casa (PRD) los desbordamientos frente a la competencia que llevan a lo personal, esa experiencia estamos obligados a no reproducirlas. Sin embargo, eso no implica cerrar los espacios del disenso”, opinó.

Afirmó que todos los miembros de la dirección ejecutiva son funcionarios del Gobierno, y según dijo, un partido político auténticamente democrático tiene que cohabitar. “Tú no puedes ejercer la democracia como un discurso, tiene que ser práctica. La competencia política es lo auténticamente democrático”, insistió.

Puso como ejemplo las crisis políticas que culminó con la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de los que dijo cuando no se respetaron las reglas democráticas, vino la fracción.

El dirigente político criticó que Luis Abinader sea presidente de la República, relacionista público y amo del PRM, al sugerir que deben adentrarse en fórmulas más coherentes y democráticas que les permitan coexistir en el Partido.

Gómez Mazara dijo que es lo suficientemente discreto para nunca decir lo que le habría planteado el presidente Abinader respecto al proceso de selección de la nueva dirección del PRM, por considerar que no era democrático.

“Yo dije, si me cierran una ventana, me van a abrir una gran puerta. He dicho que tengo una visión totalmente diferente respecto al partido”, agregó.

Sus propuestas

Sostuvo que un ejemplo de esto es su concepción de que un partido debe tener una escuela de formación política, algo que el PRM no ha realizado a siete años de fundado. En ese sentido, sostuvo que esa organización debe reiterar su compromiso social con los sectores históricamente excluidos.

“Mira mi visión. El Presidente de la República da 2,000 millones de pesos para financiar las clínicas privadas. Yo digo ¡un momentico! Es que un sistema hospitalario deficiente requiere que el Gobierno priorice la inversión ahí. En segundo lugar, el Presidente quiere privatizar los servicios consulares, yo no estoy de acuerdo con eso. En tercer lugar, cuando usted despoja de forma ilegal, al margen de la Constitución de la República, fondos para el sector educativo, usted está golpeando a los más pobres del país”, planteó.

Manifestó que él, junto a otros compañeros que quiere reivindicar el pensamiento de Peña Gómez, como una convicción de ejecutar en materia de políticas públicas, mantiene un nivel de diferencia con la dirección del partido, pero entiende que por esta razón no deben ser atropellados, “porque esa es la democracia”.

Abinader cambia las reglas

El también ex consultor jurídico de la Presidencia en la gestión de Gobierno 2000-2004, planteó que a Luis Abinader nunca le han cambiado las reglas de competencia y hoy se la quiere cambiar a los que tienen aspiraciones presidenciales a lo interno de la organización.

Por otra parte, Gómez Mazara dijo que algunos de sus compañeros, con una dosis de retorcimiento, lo acusan de tener buenas relaciones con el expresidente Leonel Fernández. “Y esas estructuras de comunicación ultraconectadas al presupuesto nacional sirven para reproducir ese esquena”, agregó.

Sin embargo, recordó que en las elecciones de 1994 y 1996 Alianza Social Dominicana (ASD), presidida por el padre del actual mandatario, fue aliada al Partido de la Liberación Dominicana y al Dr. Leonel Fernández. Asimismo, refirió que el PRM y su líder Luis Abinader pactaron con Fuerza del pueblo en el año 2016.

Punto de coincidencia con el Gobierno

A pesar de sus fuertes críticas al Gobierno de Luis Abinader, el dirigente político dijo que está de acuerdo con algunas medidas de la actual administración, como seleccionar a Miriam Germán Brito jefa del Ministerio Público y los 42 mil millones de pesos que serán destinados a las políticas de subsidio.

“Ahora, hay aspectos de las políticas económicas que considero deben ir a los sectores más desposeídos del país”, al tiempo de expresar que el Gobierno debe exhibir más el rostro social y humano.