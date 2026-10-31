Golpean con una pala a chofer de transporte escolar en Villa Mella

Santo Domingo, RD. – Un conductor de transporte escolar resultó herido en la cabeza tras ser agredido presuntamente por un motociclista durante una discusión por el tránsito en el sector El Polvorín, específicamente en la urbanización Las Malvinas, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La denuncia fue presentada por Edwin Encarnación, propietario de la empresa de transporte privado Dios es Amor, que ofrece servicio diariamente a unos 15 estudiantes de distintos centros educativos.

Según el relato de Encarnación, el incidente ocurrió el pasado jueves, cuando el chofer Alejandro Arias realizaba su recorrido habitual y encontró a un motociclista que obstaculizaba la vía.

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El conductor habría tocado la bocina varias veces para solicitarle que permitiera el paso. Sin embargo, el reclamo dio paso a una discusión con el motorista, identificado como «Niñón».

El agresor habría regresado con una pala

El propietario de la empresa explicó que, de acuerdo con testimonios de personas que esperaban a sus hijos para abordar el minibús, el motociclista se dirigió a una vivienda cercana después del altercado.

Posteriormente, habría regresado con una pala y golpeado en la cabeza a Arias, quien cayó al pavimento. Los testigos también aseguraron que el agresor continuó atacándolo mientras permanecía en el suelo, hasta que otras personas intervinieron para auxiliarlo y trasladarlo a un centro médico.

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Encarnación indicó que el presunto responsable todavía no ha sido detenido. También aclaró que, cuando ocurrió la agresión, ningún estudiante había subido al vehículo.