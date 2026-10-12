Gobierno busca evitar gastos duplicados en tecnología estatal

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Santo Domingo,RD.-. – El Gobierno dominicano emitió el Decreto 714-26, mediante el cual establece un reglamento para coordinar las inversiones y contrataciones tecnológicas de las instituciones públicas, con el objetivo de reducir gastos duplicados, fortalecer la seguridad digital y mejorar la calidad de los servicios estatales.

La normativa designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como autoridad responsable de coordinar y supervisar los procesos relacionados con la infraestructura digital estratégica del Estado.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la medida representa un avance en la gobernanza tecnológica del país. Esto al procurar que las instituciones públicas dejen de realizar inversiones aisladas y adopten una estrategia común.

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“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos”, expresó Freund.

¿Qué cambia con el nuevo reglamento digital? El Decreto 714-26 busca que las inversiones en sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y tecnologías emergentes respondan a criterios de eficiencia, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad. La disposición declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano. Esto implica coordinar las inversiones tecnológicas que, por su costo, alcance, impacto o importancia para los servicios públicos, requieran una evaluación previa o la participación conjunta de varias instituciones. Publicidad Sin embargo, el reglamento no elimina la obligación de cumplir las leyes de contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales y ciberseguridad.

Evaluación técnica y compras conjuntas Una de las principales novedades es que las entidades del Poder Ejecutivo deberán obtener un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas. El propósito es determinar si las contrataciones responden a necesidades reales, evitar duplicidades y garantizar que las herramientas adquiridas puedan integrarse con los sistemas existentes. Publicidad Además, el Ministerio de Administración Pública podrá coordinar procesos de compras conjuntas entre ministerios y otras entidades públicas, conforme a las normas de contratación vigentes. Esta modalidad busca aprovechar las economías de escala y reducir los costos de adquisición y mantenimiento de las soluciones tecnológicas. El decreto también crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP. El organismo estará integrado por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía. También la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Protección de datos y soberanía digital

El reglamento establece medidas para fortalecer el control del Estado sobre sus datos y evitar dependencias tecnológicas que limiten su capacidad de decisión.

En ese sentido, las soluciones contratadas deberán garantizar la portabilidad de los datos, la interoperabilidad entre sistemas y la posibilidad de cambiar de proveedor sin perder el control de la información ni comprometer la continuidad de los servicios.

La normativa prohíbe las cláusulas contractuales y los diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o restrinjan el control directo del Estado sobre sus activos de datos.

Estas disposiciones buscan reducir los riesgos asociados a la concentración de información pública y facilitar la integración de las plataformas utilizadas por las instituciones.

Inteligencia artificial con supervisión humana

El Decreto 714-26 también incorpora criterios para el uso ético y transparente de la inteligencia artificial en las contrataciones tecnológicas del sector público.

Las soluciones que incluyan algoritmos o sistemas de automatización avanzada deberán contemplar supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el propósito de proteger los derechos fundamentales.

Con esta normativa, el Gobierno busca avanzar hacia una administración pública más integrada, segura y eficiente, en la que las inversiones tecnológicas respondan a prioridades comunes. También que contribuyan a mejorar la atención a la ciudadanía.