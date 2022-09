Gobierno protege a funcionarios corruptos y persigue a opositores, dice Domínguez Brito

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, acusó al gobierno del presidente Luis Abinader de asumir una posición hipócrita en la lucha contra la corrupción.

“La corrupción no debe usarse como un instrumento de persecución política y a veces lo sentimos así. Desde el gobierno hay una posición hipócrita con la corrupción, donde solo les interesa perseguir a los que no son de ellos y a los que son de ellos cuidarlos y protegerlos”, afirmó.

El exprocurador general de la República acusó al gobierno de Abinader de tapar la corrupción que afirma se produce en la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Por eso le digo, Presidente, la corrupción se le está yendo de las manos, el hecho de que usted la tape, no significa que no exista, tarde o temprano irá a salir, como salieron muchas de las nuestras. De escándalos de corrupción estamos llenos en este gobierno”, aseguró.

Domínguez Brito fue más allá e instó al presidente Abinader a que se cuide de los funcionarios de su gobierno al entrar el tercer año de gestión porque, según su experiencia, es la etapa en la que la vanidad atrapa la mente de algunos servidores de instituciones públicas.

“Yo conozco del Estado porque lo he vivido, la tentación comienza en el tercero (año), cuando comienzan los vecinos, los amigos, a decir que tienen que aprovecharse, los hijos quieren un estilo de vida que no pueden llevar, la esposa quiere un estilo de vida que no es el que corresponde y la vanidad, uno comienza llenarse y a creer que el dinero es todo y ahí están los errores de la clase política”, comentó el también miembro del Comité Político del PLD.

Domínguez Brito señala error de Abinader

Reiteró que el presidente Abinader “comete un grave error, porque el funcionario de su gobierno que ve que es cuidado y protegido, lo único que él está haciendo es que otros tres o cuatro que vieron que lo protegieron, digan, aquí entonces todo se puede, solo lleva dos años, a los tres años, cuando vean que puede perder, tendrá un mar de casos de corrupción que serán imparables”.

Domínguez Brito fue el invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN, que estuvo encabezada por el director de este diario, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia, y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. Domínguez Brito estuvo acompañado por Yván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado, y Alejandro Montás, miembro del Comité Político de la organización.

Cuestionado de si hizo ese tipo de advertencia a la dirigencia de su partido cuando estuvo en el gobierno, respondió: “Lo hice hasta quemando una gorra”.

Domínguez Brito durante entrevista especial de elCaribe-CDN

Sobre el enfoque que dará al tema si llega a la Presidencia de la República, dijo que no tolerará acciones de corrupción en lo más mínimo.

“Aún sea mi mejor amigo, no voy a permitir que nadie vaya al gobierno a enriquecerse, mi posición es que el que se equivocó, se equivocó y no estoy haciendo política para que nadie se haga multimillonario”, advirtió.

Domínguez Brito consideró que en la lucha contra la corrupción no solo basta con sectores independientes manejando los procesos, sino que se necesita también que esos sectores se consideren independientes y que la impunidad no deba tener espacio porque hace mucho daño a la sociedad.

PLD es de hombres honestos y trabajadores

El aspirante a la candidatura presidencial defendió al PLD de las acusaciones de corrupción con el argumento de que la mayoría de los que son investigados y sometidos siquiera son dirigentes connotados de la organización.

“No se puede hablar de un partido que vivió la corrupción de manera estructural. Busquen uno a uno, yo los invito, no es verdad, voy a defender al PLD que es de hombres honestas y trabajadores”, afirmó el dirigente político.

Sostuvo que su afirmación es palpable. “Muchos funcionarios que manejaron recursos millonarios, están ahí, y lo peledeístas tenemos que tener la cabeza levantada y sentir orgullo de lo que somos, y en la lucha contra la corrupción tenemos que ser muy duros y tenemos que asumir; yo no hice política para que alguien se haga multimillonario, y no estoy invirtiendo mi tiempo en desmedro de mi familia para que alguien se haga multimillonario, no es verdad y si alguien se equivocó tiene que asumir”, subrayó.

Explicó que la decisión que asumió el Comité Político de su partido, respecto al sometimiento de dirigentes por corrupción, es que haya lucha frontal contra la corrupción, que si alguien se equivocó tiene que asumir y que se pide que haya un debido proceso y se respete el estado de derecho y que las cosas se hagan de acuerdo con la normativa legal vigente.

El dirigente político reconoció, sin embargo, que el tema es delicado para la imagen del PLD. “Pero no me toca a mí a venir a decir si hay un tipo moral de que algún hermano (de Danilo Medina) participó en algún tipo de negociación y si es moral o legal”, expuso.

“El PLD debe permanecer unido”

El aspirante a la candidatura presidencial valoró que el desarrollo de la competencia interna del 16 de octubre, cuando se escogerá la candidatura, se ha desarrollado sin mayores problemas y que es una garantía para mantener la unidad.

“El PLD debe permanecer unido, una división seria mortal; y ya vivimos un proceso parecido hace dos años y nos costó la presidencia y el gobierno, un nuevo proceso sería traumático y debemos seguir haciéndolo con mucho respeto”, expresó Domínguez Brito.

Dijo que para dirimir las diferencias que puedan surgir entre los aspirantes, se conformó una comisión del Comité Político que encabeza Francisco Javier García e integran Ramón (Monchy) Fadul, Alejandrina Germán, Lidio Cadet, Radhamés Camacho y Ramón Ventura Camejo.

