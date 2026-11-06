Gobierno pone en marcha programa de titulación beneficiará a 4,096 personas

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La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Bienes Nacionales, la Alcaldía del Municipio de Moca; el Ayuntamiento de La Sabina de Constanza y el Instituto Agrario Dominicano dejaron iniciada la primera etapa de los trabajos técnicos, sociales y legales correspondientes a los proyectos de titulación en las provincias Espaillat y La Vega.
El director ejecutivo de la Utect, Duarte Méndez Peña, explicó que en Moca se proyecta entregar 624 certificados de títulos. Esta acción para beneficiar a 2,496 personas, mientras que en La Sabina se contempla 400 títulos, para impactar a 1,600 personas.
Ambos proyectos permitirán beneficiar a 4,096 personas, residentes en Moca y Constanza, quienes durante años. Estos han ocupado esos terrenos sin contar con la documentación legal que acredite formalmente sus derechos de propiedad.
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