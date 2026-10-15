Gobierno otorga pensiones y seguro médico a notarios

Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader otorgó pensiones especiales de RD$40,000 mensuales, con seguro médico incluido, a 29 notarios en condiciones de vulnerabilidad, mediante el decreto número 674-26, cuyos desembolsos iniciarán el 18 del próximo mes de noviembre.

El presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), Jhon Richard Paniagua Féliz, calificó la disposición como histórica y afirmó que constituyó la primera incorporación de miembros del gremio a este sistema de protección social en los 59 años de existencia de la institución.

Paniagua Feliz encabezó una delegación que acudió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) para iniciar los trámites de inclusión de los beneficiarios en la nómina estatal.

Publicidad

Beneficiarios deberán formalizar su solicitud de inclusión ante la DGJP

Explicó que los notarios favorecidos podrán continuar ejerciendo su profesión mientras sus condiciones de salud se lo permitan, debido al carácter vitalicio de la función notarial.

De acuerdo con las condiciones de la disposición, quienes ya reciban una pensión estatal podrán optar por la que les resulte más favorable. Para acceder al pago, los beneficiarios deberán formalizar su solicitud de inclusión ante la DGJP, que contará con un plazo máximo de tres meses para incorporarlos, conforme a las condiciones de retroactividad previstas en el decreto.

Notarios residentes en Estados Unidos podrán gestionar sus casos a través del Consulado dominicano en Nueva York

Durante la jornada se informó que se ofrecerá asistencia a los notarios que no pudieron acudir por razones de salud. Asimismo, los residentes en Estados Unidos podrán gestionar sus casos a través del Consulado dominicano en Nueva York, mientras que quienes se encuentren en Europa podrán hacerlo mediante el Consulado dominicano en Madrid.

Publicidad

El director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, sostuvo que la medida respondió al compromiso gubernamental de ofrecer protección económica a personas que dedicaron su vida al trabajo y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Paniagua Féliz agradeció al presidente Abinader, a Rosa y a los funcionarios que intervinieron en las gestiones. También expresó que el CODENOT continuará promoviendo iniciativas para ampliar la protección social de los notarios.