Gobierno otorga pensiones y seguro médico a notarios

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Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader otorgó pensiones especiales de RD$40,000 mensuales, con seguro médico incluido, a 29 notarios en condiciones de vulnerabilidad, mediante el decreto número 674-26, cuyos desembolsos iniciarán el 18 del próximo mes de noviembre.
El presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), Jhon Richard Paniagua Féliz, calificó la disposición como histórica y afirmó que constituyó la primera incorporación de miembros del gremio a este sistema de protección social en los 59 años de existencia de la institución.
Paniagua Feliz encabezó una delegación que acudió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) para iniciar los trámites de inclusión de los beneficiarios en la nómina estatal.
Beneficiarios deberán formalizar su solicitud de inclusión ante la DGJP
Explicó que los notarios favorecidos podrán continuar ejerciendo su profesión mientras sus condiciones de salud se lo permitan, debido al carácter vitalicio de la función notarial.
De acuerdo con las condiciones de la disposición, quienes ya reciban una pensión estatal podrán optar por la que les resulte más favorable. Para acceder al pago, los beneficiarios deberán formalizar su solicitud de inclusión ante la DGJP, que contará con un plazo máximo de tres meses para incorporarlos, conforme a las condiciones de retroactividad previstas en el decreto.
Notarios residentes en Estados Unidos podrán gestionar sus casos a través del Consulado dominicano en Nueva York
Durante la jornada se informó que se ofrecerá asistencia a los notarios que no pudieron acudir por razones de salud. Asimismo, los residentes en Estados Unidos podrán gestionar sus casos a través del Consulado dominicano en Nueva York, mientras que quienes se encuentren en Europa podrán hacerlo mediante el Consulado dominicano en Madrid.
El director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, sostuvo que la medida respondió al compromiso gubernamental de ofrecer protección económica a personas que dedicaron su vida al trabajo y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Paniagua Féliz agradeció al presidente Abinader, a Rosa y a los funcionarios que intervinieron en las gestiones. También expresó que el CODENOT continuará promoviendo iniciativas para ampliar la protección social de los notarios.
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Notarios beneficiados
La disposición incluyó a Ada Altagracia López Durán, Aguedo Rijo, Aida Azilde Cedeño Nina, Ana Yanet Peña Tavárez de Escaño, Anthony Fanith Sánchez, Armando Castillo Restituyo y Aurora Gil Luis.
También fueron favorecidos Baldemiro Turbi Martínez, Blanca María Acosta Pérez de Méndez, Blasina Peña Tavárez de Ventura, Carlos Rafael Rodríguez Núñez, Dionicio Martire Josefes Ruiz, Enrique Isauro Martínez y Eulogia Vásquez Pérez.
El decreto benefició, además, a Félix Leonel Martínez Sánchez, Francisco Amado Aponte Aponte, Frank Alexis Rodríguez Castillo, Guillermina María Mercedes Ávila, José Renán Escaño Calcaño, Lucía Miguelina Ozuna Valera y Luis José Piñeyro.
Completaron la relación Luis Omar Guerra Hart, María Estela Vargas Vargas, Miguel Ángel Ventura Burgos, Nicasio Díaz Rosario, Patricia Vásquez Pilar, Sandra Erminda Pineda Mesa de Rodríguez, Silvestre Abreu Gómez y Vicente Urbáez.
La disposición tuvo como fundamento el derecho a la seguridad social establecido en el artículo 60 de la Constitución dominicana y la ley número 379 de 1981, relativa al régimen de jubilaciones y pensiones del Estado.
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