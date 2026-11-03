Gobierno anunciará nuevas medidas para enfrentar el alza de los combustibles

Ante el incremento de los precios del diésel en el mercado internacional, el Gobierno anunciará este miércoles nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis global de los combustibles en República Dominicana.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, adelantó que se reunirá con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para presentar un plan que ambos funcionarios han denominado «anti guerra».

La iniciativa busca responder a los efectos de la crisis internacional sobre los precios de los carburantes y reducir su impacto en la economía dominicana.