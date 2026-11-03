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Gobierno anunciará nuevas medidas para enfrentar el alza de los combustibles

Ante el incremento de los precios del diésel en el mercado internacional, el Gobierno anunciará este miércoles nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis global de los combustibles en República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, adelantó que se reunirá con el ministro de Hacienda y Economía, Magín […]

Ruth Salcedo
Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.
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Ante el incremento de los precios del diésel en el mercado internacional, el Gobierno anunciará este miércoles nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis global de los combustibles en República Dominicana.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, adelantó que se reunirá con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para presentar un plan que ambos funcionarios han denominado «anti guerra».

La iniciativa busca responder a los efectos de la crisis internacional sobre los precios de los carburantes y reducir su impacto en la economía dominicana.

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Expectativas del sector gasolinero

Por su parte, representantes de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) esperan que el Gobierno tome en cuenta las necesidades del sector, especialmente en lo relacionado con los combustibles exonerados.

El presidente de Anadegas, Elías Pérez, y el expresidente de la entidad, Anulfo Rijo, plantearon sus expectativas ante las nuevas disposiciones. Ambos representantes esperan que las autoridades incluyan medidas de alivio para los detallistas de combustibles.

El Gobierno presentará las medidas durante el foro «Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles». En el encuentro también se abordará la reforma a la Ley de Hidrocarburos y su posible impacto en el sector.

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