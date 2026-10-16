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Gobierno mantiene sin alzas los precios de los principales combustibles

El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 17 al 23 de octubre. Para amortiguar las alzas internacionales, destinará RD$1,860.3 millones en subsidios.

Marianny Valdez
El Estado ha destinado más de RD$33,807 millones en subsidios a los combustibles durante 2026
El Estado ha destinado más de RD$33,807 millones en subsidios a los combustibles durante 2026
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Santo Domingo.– El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 17 al 23 de octubre, con un subsidio de RD$1,860.3 millones para amortiguar el impacto de las alzas en el mercado internacional.

La medida contempla las gasolinas premium y regular, los gasoils regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural. Los precios de estos combustibles permanecerán congelados durante el período indicado.

El GLP continuará vendiéndose a RD$135.20 por galón, mientras que la gasolina premium se mantendrá a RD$358.10 y la regular a RD$317.50.

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En tanto, el gasoil óptimo seguirá a RD$318.10 por galón y el regular a RD$270.80. El gas natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico.

El Gobierno informó que los subsidios a los combustibles superan los RD$40,200 millones en lo que va de 2026. Esto, como parte de las acciones para evitar que las fluctuaciones internacionales se traduzcan en aumentos para los consumidores dominicanos.

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