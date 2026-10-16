Gobierno mantiene sin alzas los precios de los principales combustibles

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 17 al 23 de octubre, con un subsidio de RD$1,860.3 millones para amortiguar el impacto de las alzas en el mercado internacional.

La medida contempla las gasolinas premium y regular, los gasoils regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural. Los precios de estos combustibles permanecerán congelados durante el período indicado.

El GLP continuará vendiéndose a RD$135.20 por galón, mientras que la gasolina premium se mantendrá a RD$358.10 y la regular a RD$317.50.