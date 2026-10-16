Gobierno mantiene sin alzas los precios de los principales combustibles

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Santo Domingo.– El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 17 al 23 de octubre, con un subsidio de RD$1,860.3 millones para amortiguar el impacto de las alzas en el mercado internacional.
La medida contempla las gasolinas premium y regular, los gasoils regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural. Los precios de estos combustibles permanecerán congelados durante el período indicado.
El GLP continuará vendiéndose a RD$135.20 por galón, mientras que la gasolina premium se mantendrá a RD$358.10 y la regular a RD$317.50.
Notas relacionadas
En tanto, el gasoil óptimo seguirá a RD$318.10 por galón y el regular a RD$270.80. El gas natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico.
El Gobierno informó que los subsidios a los combustibles superan los RD$40,200 millones en lo que va de 2026. Esto, como parte de las acciones para evitar que las fluctuaciones internacionales se traduzcan en aumentos para los consumidores dominicanos.
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