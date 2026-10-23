Gobierno mantiene sin variación los precios de los principales combustibles

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El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 24 al 30 de octubre, con una asignación de RD$1,600.9 millones en subsidios para evitar aumentos al consumidor.
La medida se adopta en medio de las presiones del mercado internacional de hidrocarburos, donde el barril de gasoil óptimo superó los US$200, según la información suministrada.
Durante el período, la gasolina premium se venderá a RD$358.10 por galón y la regular a RD$317.50. El gasoil óptimo continuará a RD$318.10, mientras que el regular se mantendrá en RD$270.80.
Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) conservará su precio de RD$135.20 por galón y el gas natural se mantendrá en RD$43.97 por metro cúbico.
Notas relacionadas
El subsidio estatal busca amortiguar el impacto de las alzas internacionales y evitar que estas se trasladen completamente a los consumidores. En el caso del gasoil regular, el aporte alcanza hasta RD$117.81 por galón.
Otros combustibles registrarán aumentos durante la semana. El avtur subirá RD$6.18, hasta RD$358.66 por galón. Mientras, el kerosene aumentará RD$6.90, hasta RD$402.70; el fuel oil subirá RD$3.79, hasta RD$195.87; y el fuel oil 1 % aumentará RD$3.74, hasta RD$232.64 por galón.
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