Gobierno lleva servicios esenciales a más de seis mil personas en el GSD

Boca Chica, Santo Domingo, RD.– Más de 6,000 personas de distintas comunidades del Gran Santo Domingo recibieron asistencia y servicios gratuitos durante cuatro jornadas consecutivas de Inclusión Social “Primero Tú”, desarrolladas por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), como parte de las políticas del Gobierno orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias en condiciones de vulnerabilidad.

Las jornadas se llevaron a cabo en el municipio de Andrés, Boca Chica; Santo Domingo Norte; el distrito municipal La Cuaba, y el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, donde miles de personas tuvieron acceso a servicios de salud, alimentación, protección social, orientación y asistencia comunitaria.

Propósito de ampliar la cobertura de los servicios sociales

Al encabezar estas actividades, el director de Propeep, Robert Polanco, informó que, aunque el calendario regular de jornadas correspondiente a este año había concluido, el presidente Luis Abinader dispuso que estas iniciativas continúen hasta el próximo 15 de diciembre, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios sociales y seguir ofreciendo respuestas directas a las necesidades de las comunidades.

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“El presidente Luis Abinader nos ha instruido a continuar desarrollando estas jornadas hasta el 15 de diciembre, porque su compromiso es que las instituciones del Gobierno permanezcan cerca de la gente y que los servicios lleguen directamente a quienes más los necesitan”, expresó Polanco.

El funcionario resaltó que estas intervenciones representan una expresión concreta de un modelo de gestión pública cercano, inclusivo y comprometido con el bienestar colectivo, al facilitar que las familias reciban atención integral en sus propias comunidades, sin tener que recorrer largas distancias ni incurrir en gastos adicionales para acceder a servicios esenciales.