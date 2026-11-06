Gobierno lleva servicios esenciales a más de seis mil personas en el GSD

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Boca Chica, Santo Domingo, RD.– Más de 6,000 personas de distintas comunidades del Gran Santo Domingo recibieron asistencia y servicios gratuitos durante cuatro jornadas consecutivas de Inclusión Social “Primero Tú”, desarrolladas por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), como parte de las políticas del Gobierno orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias en condiciones de vulnerabilidad.
Las jornadas se llevaron a cabo en el municipio de Andrés, Boca Chica; Santo Domingo Norte; el distrito municipal La Cuaba, y el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, donde miles de personas tuvieron acceso a servicios de salud, alimentación, protección social, orientación y asistencia comunitaria.
Propósito de ampliar la cobertura de los servicios sociales
Al encabezar estas actividades, el director de Propeep, Robert Polanco, informó que, aunque el calendario regular de jornadas correspondiente a este año había concluido, el presidente Luis Abinader dispuso que estas iniciativas continúen hasta el próximo 15 de diciembre, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios sociales y seguir ofreciendo respuestas directas a las necesidades de las comunidades.
“El presidente Luis Abinader nos ha instruido a continuar desarrollando estas jornadas hasta el 15 de diciembre, porque su compromiso es que las instituciones del Gobierno permanezcan cerca de la gente y que los servicios lleguen directamente a quienes más los necesitan”, expresó Polanco.
El funcionario resaltó que estas intervenciones representan una expresión concreta de un modelo de gestión pública cercano, inclusivo y comprometido con el bienestar colectivo, al facilitar que las familias reciban atención integral en sus propias comunidades, sin tener que recorrer largas distancias ni incurrir en gastos adicionales para acceder a servicios esenciales.
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Amplia oferta de servicios gratuitos
Durante las cuatro jornadas, diversas instituciones del Estado participaron con una amplia cartera de servicios y programas de asistencia, entre ellas el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), el programa Supérate, los Comedores Económicos del Estado y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), entre otras.
Entre los servicios ofrecidos figuraron consultas médicas generales, odontológicas y oftalmológicas, entrega de medicamentos y lentes, afiliación al Seguro Familiar de Salud, orientación y gestión de pensiones solidarias, así como asistencia especializada y acompañamiento a personas con discapacidad.
De igual manera, las mujeres embarazadas recibieron canastillas, vitaminas y suplementos proteicos, mientras que numerosas familias fueron beneficiadas con alimentos y otras ayudas sociales, contribuyendo a aliviar necesidades inmediatas y fortalecer sus condiciones de vida.
Acompañamiento de autoridades y líderes comunitarios
Las jornadas contaron con la participación y el acompañamiento de la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; alcaldes, vicealcaldes y líderes comunitarios, quienes respaldaron estas iniciativas dirigidas a fortalecer la inclusión social y el bienestar de las familias más vulnerables.
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