Gobierno explica alzas de combustibles y facturación eléctrica

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader atribuyó las alzas de los combustibles al impacto de la guerra sobre las refinerías del Golfo.

Durante el encuentro La Agenda Semanal, dedicado a los subsidios, afirmó que el petróleo ha aumentado un 50 % en el último año, mientras el diésel ha subido un 100 %.

El Gobierno busca mitigar el efecto del alza de los combustibles sobre la población. Explicó que los ataques a instalaciones de refinación han encarecido los derivados del petróleo, especialmente el diésel.

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De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que los precios locales dependen del costo del combustible refinado, por lo que no varían automáticamente con el barril de petróleo.

En cuanto a la electricidad, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el aumento de la tarifa eléctrica se debe a un mayor consumo.

Santos sostuvo que todas las tarifas eléctricas reciben subsidios del Estado. Además, destacó que Bonoluz alcanza a 617 mil beneficiarios, con un costo aproximado de 3,700 millones de pesos este año, y mencionó los programas de electrificación rural y los incentivos para instalar paneles solares.