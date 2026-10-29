Gobierno adelantará RD$360 millones para pagar a extrabajadores de Falcondo

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Tras una prolongada espera, cientos de extrabajadores de Falconbridge Dominicana (Falcondo) recibirán el pago de sus derechos laborales pendientes, luego de que el Gobierno anunciara el desembolso de aproximadamente RD$360 millones, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
La medida contempla, además, ayudas especiales para los pensionados de la empresa minera, cuyos compromisos laborales permanecían pendientes.
El presidente del FONPER, José Florentino, explicó que el mecanismo de pago fue autorizado por el tribunal. Mismo que conoce el proceso de reestructuración de Falcondo en Santiago. Esto permitirá saldar los compromisos laborales sin tener que esperar la conclusión del proceso judicial.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el Gobierno también trabaja para procurar que Falcondo pueda retomar sus operaciones o que una nueva entidad aproveche los recursos minerales que todavía permanecen disponibles en los yacimientos.
«Estamos haciendo, con el presidente Abinader, los pasos necesarios para que Falcondo, o una nueva entidad, pueda explotar lo que está disponible aún en los yacimientos», expresó Paliza.
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El funcionario también manifestó su interés en que la empresa pueda volver a operar y aprovechar los residuos minerales que permanecen en la montaña.
Aunque el Estado adelantará los recursos para cumplir con los trabajadores, Falcondo mantiene la obligación de saldar la deuda. El Gobierno podrá recuperar los fondos desembolsados con cargo a los activos y al patrimonio de la compañía, conforme a las decisiones judiciales.
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