Gobierno destinará RD$30 millones al cultivo de habichuelas en San Juan

El Ministerio de Agricultura destinará RD$30 millones para subsidiar la compra de semillas de habichuela en el Valle de San Juan, con el propósito de facilitar la siembra de más de 120,000 tareas y beneficiar a unos 1,500 pequeños productores.

La iniciativa forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, que permitirá liberar 10,000 quintales de semillas que permanecían pignoradas. La siembra está prevista para comenzar el próximo martes.

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Subsidio para los productores

El convenio establece que cada quintal de semillas tendrá un precio de referencia de RD$6,650. De ese monto, Agricultura aportará RD$3,000, mientras que cada productor deberá pagar los RD$3,650 restantes. La entrega se realizará de manera individual, luego de completar el pago correspondiente.

El viceministro de Producción, Juan Antonio Gómez Willians, anunció el aporte durante la firma del acuerdo, celebrada en la sede del Banco Agrícola. El funcionario representó al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien se encuentra en Corea del Sur en una agenda oficial junto a otros funcionarios de la institución.

Gómez explicó que el subsidio permitirá a los pequeños agricultores adquirir semillas de calidad a un precio más bajo. También los exhortó a cumplir con los plazos de siembra para aumentar la producción y mejorar la rentabilidad del cultivo.

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Como parte del apoyo, el Ministerio de Agricultura facilitará la preparación de los terrenos y ofrecerá asistencia técnica. Además, desarrollará la siembra mecanizada mediante el Programa Nacional de Mecanización Agrícola (Pronamec).