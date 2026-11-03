Gobierno destinará RD$30 millones al cultivo de habichuelas en San Juan

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El Ministerio de Agricultura destinará RD$30 millones para subsidiar la compra de semillas de habichuela en el Valle de San Juan, con el propósito de facilitar la siembra de más de 120,000 tareas y beneficiar a unos 1,500 pequeños productores.
La iniciativa forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, que permitirá liberar 10,000 quintales de semillas que permanecían pignoradas. La siembra está prevista para comenzar el próximo martes.
Subsidio para los productores
El convenio establece que cada quintal de semillas tendrá un precio de referencia de RD$6,650. De ese monto, Agricultura aportará RD$3,000, mientras que cada productor deberá pagar los RD$3,650 restantes. La entrega se realizará de manera individual, luego de completar el pago correspondiente.
El viceministro de Producción, Juan Antonio Gómez Willians, anunció el aporte durante la firma del acuerdo, celebrada en la sede del Banco Agrícola. El funcionario representó al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien se encuentra en Corea del Sur en una agenda oficial junto a otros funcionarios de la institución.
Gómez explicó que el subsidio permitirá a los pequeños agricultores adquirir semillas de calidad a un precio más bajo. También los exhortó a cumplir con los plazos de siembra para aumentar la producción y mejorar la rentabilidad del cultivo.
Como parte del apoyo, el Ministerio de Agricultura facilitará la preparación de los terrenos y ofrecerá asistencia técnica. Además, desarrollará la siembra mecanizada mediante el Programa Nacional de Mecanización Agrícola (Pronamec).
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Acuerdo con el sector agrícola
El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, destacó el compromiso de las instituciones del sector agropecuario con la seguridad alimentaria. También resaltó la importancia de coordinar esfuerzos para fortalecer la producción nacional.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Agustín Báez, valoró el acuerdo y expresó su expectativa de que los recursos ayuden a los agricultores a cumplir sus compromisos económicos.
Báez señaló que la iniciativa representa un respaldo importante para los productores, porque les permitirá acceder a semillas de calidad y recuperar los recursos necesarios para desarrollar el próximo ciclo de siembra.
El acuerdo fue firmado por Fernando Durán, Juan Gómez, en representación del Ministerio de Agricultura, y Agustín Báez, por la asociación de productores.
En la actividad también participaron la viceministra administrativa y financiera de Agricultura, Herminia Reyes; los directores jurídicos del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola, Juan Daniel Fortuna y Marlyn Rosario, respectivamente, así como representantes del sector agrícola de San Juan.
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