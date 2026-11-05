Ante críticas, Gobierno defiende subsidios a los combustibles

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El aumento de los precios de los combustibles en los últimos meses ha generado malestar entre los ciudadanos y preocupación en distintos sectores económicos del país. Ante este escenario, representantes del Gobierno defendieron este miércoles las medidas económicas aplicadas para enfrentar el impacto de la crisis internacional.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que el mercado de los combustibles atraviesa una nueva realidad. Explicó que sus precios no dependen únicamente del costo del barril de petróleo, sino también del refinamiento, cuyos costos han aumentado en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Notas relacionadas
Subsidios a los combustibles
Durante su intervención, el funcionario también habló sobre los recursos que destina el Gobierno para subsidiar los combustibles. En ese sentido, estimó que la inversión por este concepto alcanzará unos RD$50,000 millones al cierre de 2026.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que la economía dominicana mantiene un buen desempeño pese a las dificultades externas. Sin embargo, consideró necesario retirar de forma gradual los subsidios generalizados.
En el encuentro también participó el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra. Los funcionarios abordaron las medidas del Gobierno ante el aumento de los precios internacionales de los combustibles.
Las declaraciones se produjeron durante el foro «Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana». En este espacio se analizó la sostenibilidad del actual sistema de subsidios y el efecto de los cambios en el mercado internacional.
Te puede interesar
- Subsidios a combustibles superan los RD$43,300 millones en 2026
- Transportistas piden focalizar subsidios a combustibles en sectores vulnerables
- Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores
- Sanz Lovatón: precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta 2027
- Juan Marte cuestiona que combustibles no reflejen la caída del petróleo