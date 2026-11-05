Ante críticas, Gobierno defiende subsidios a los combustibles

Subsidios a los combustibles

Durante su intervención, el funcionario también habló sobre los recursos que destina el Gobierno para subsidiar los combustibles. En ese sentido, estimó que la inversión por este concepto alcanzará unos RD$50,000 millones al cierre de 2026.

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Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que la economía dominicana mantiene un buen desempeño pese a las dificultades externas. Sin embargo, consideró necesario retirar de forma gradual los subsidios generalizados.

En el encuentro también participó el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra. Los funcionarios abordaron las medidas del Gobierno ante el aumento de los precios internacionales de los combustibles.

Las declaraciones se produjeron durante el foro «Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana». En este espacio se analizó la sostenibilidad del actual sistema de subsidios y el efecto de los cambios en el mercado internacional.