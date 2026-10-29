Gobierno construye nueve cárceles, pero Las Parras sigue inconclusa

El Gobierno dominicano ejecuta nueve proyectos de construcción de centros penitenciarios, de los cuales dos ya están terminados. Sin embargo, la cárcel de Las Parras continúa inconclusa, pese a una inversión superior a RD$2,000 millones durante la actual gestión.

El presidente Luis Abinader reconoció que todavía quedan trabajos pendientes en esa infraestructura, durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, celebrado en el Palacio Nacional.

El mandatario explicó que la obra requería más trabajos de los previstos inicialmente. Durante el encuentro no se anunció una fecha definitiva para su terminación ni el monto adicional necesario.

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El director de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, informó que los centros de Higüey y Barahona ya están listos. En cambio, la cárcel de San Juan requiere una nueva licitación por problemas estructurales, mientras otras instalaciones también tienen trabajos pendientes.