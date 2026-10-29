Gobierno construye nueve cárceles, pero Las Parras sigue inconclusa

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Gobierno dominicano ejecuta nueve proyectos de construcción de centros penitenciarios, de los cuales dos ya están terminados. Sin embargo, la cárcel de Las Parras continúa inconclusa, pese a una inversión superior a RD$2,000 millones durante la actual gestión.
El presidente Luis Abinader reconoció que todavía quedan trabajos pendientes en esa infraestructura, durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, celebrado en el Palacio Nacional.
El mandatario explicó que la obra requería más trabajos de los previstos inicialmente. Durante el encuentro no se anunció una fecha definitiva para su terminación ni el monto adicional necesario.
El director de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, informó que los centros de Higüey y Barahona ya están listos. En cambio, la cárcel de San Juan requiere una nueva licitación por problemas estructurales, mientras otras instalaciones también tienen trabajos pendientes.
Notas relacionadas
La Victoria y el hacinamiento
Las autoridades también trabajan en el cierre gradual de la cárcel de La Victoria, cuya población pasó de unos 7,600 internos en 2020 a aproximadamente 1,900 en 2026. El objetivo es reducir esa cantidad a menos de 1,000 antes de finalizar el año.
Según Santana, la población penitenciaria nacional disminuyó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026.
Pese a estos avances, las autoridades reconocen que persisten el hacinamiento y las condiciones precarias en varios recintos.
La conclusión de Las Parras y la habilitación de nuevas cárceles serán claves para continuar los traslados de internos y mejorar las condiciones del sistema penitenciario dominicano.
Te puede interesar
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas
- Miguel Vargas: El Gobierno ha incumplido hasta con sus propios dirigentes
- Gobierno cancela licitación de RD$630 millones para habichuelas con dulce
- Gobierno pone en marcha programa de titulación beneficiará a 4,096 personas
- Gobierno contempla modificar presupuesto de 2027 para aumentar fondos a partidos