Gobierno cancela licitación de RD$630 millones para habichuelas con dulce

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El Gobierno dominicano dejó sin efecto el proceso de licitación que contemplaba una inversión de RD$630 millones para adquirir los ingredientes destinados a preparar kits de habichuelas con dulce durante la Semana Santa de 2027.
La iniciativa estaba a cargo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), que tenía previsto distribuir estos productos entre familias de escasos recursos como parte de sus programas de asistencia social.
En un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a una revisión de las prioridades presupuestarias. Misma, motivada por las presiones económicas relacionadas con el panorama internacional.
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Evaluarán continuidad del programa
La Dasac informó que las autoridades analizarán la conveniencia de mantener esta iniciativa, tomando en cuenta sus costos, alcance y resultados. También estudiarán alternativas para fortalecer el respaldo a los productores agropecuarios nacionales y atender a los sectores más vulnerables.
El procedimiento de contratación, identificado con el número DASAC-CCGLPA-0011, contemplaba la compra de habichuelas directamente a productores dominicanos. Esto, con el propósito de impulsar la comercialización de sus cosechas.
La institución señaló que la distribución de estos kits es una práctica que lleva décadas realizándose y que formaba parte del calendario anual de compras del antiguo Plan Social de la Presidencia.
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