Gobierno cancela licitación de RD$630 millones para habichuelas con dulce

El Gobierno dominicano dejó sin efecto el proceso de licitación que contemplaba una inversión de RD$630 millones para adquirir los ingredientes destinados a preparar kits de habichuelas con dulce durante la Semana Santa de 2027.

La iniciativa estaba a cargo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), que tenía previsto distribuir estos productos entre familias de escasos recursos como parte de sus programas de asistencia social.

En un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a una revisión de las prioridades presupuestarias. Misma, motivada por las presiones económicas relacionadas con el panorama internacional.