Gobierno busca reducir un 50 % la informalidad laboral con capacitación juvenil

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El Gobierno dominicano busca reducir en un 50 % la informalidad laboral mediante la capacitación técnica y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El funcionario ofreció la información durante la graduación de 561 jóvenes de la Escuela Taller de Santo Domingo, quienes completaron su formación en diferentes especialidades técnicas.

La ceremonia contó con la participación de la primera dama, Raquel Arbaje, y la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos.

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561 jóvenes se graduaron este lunes en la XV Investidura Ordinaria de la Escuela Taller de Santo Domingo.

Informalidad laboral supera el 50 %

La meta anunciada por Olivares se produce en un contexto en el que más de la mitad de los trabajadores dominicanos permanece en la informalidad.

Entre los principales indicadores del mercado laboral figuran:

53.8 %: tasa de informalidad laboral en el segundo trimestre de 2026.

tasa de informalidad laboral en el segundo trimestre de 2026. 5,271,005: personas ocupadas en el país durante ese período.

personas ocupadas en el país durante ese período. 50.7 %: proporción de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses que correspondió al sector formal.

proporción de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses que correspondió al sector formal. 49.3 %: proporción de los nuevos empleos que se generó en el sector informal.

La informalidad limita el acceso de muchos trabajadores a beneficios laborales y a la protección de la seguridad social. Por eso, la capacitación técnica busca mejorar sus posibilidades de conseguir empleos formales.

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Escuela Taller gradúa a 561 jóvenes

Los participantes recibieron formación en áreas como artesanía, albañilería, plomería, informática, electricidad, ebanistería, herrería, fontanería y carpintería.

Durante la actividad, Raquel Arbaje exhortó a los graduandos a continuar perfeccionando sus conocimientos y aprovechar las oportunidades laborales.

La primera dama también destacó la importancia del trabajo y la preparación para alcanzar mejores condiciones de vida.

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Por su parte, la embajadora española, Lorea Arribalzaga Ceballos, valoró la constancia de los participantes y reiteró el compromiso de su país con la cooperación en esta iniciativa.

Gobierno proyecta ampliar escuelas taller

El Ministerio de Trabajo también contempla extender este modelo de formación a otras provincias.

Según lo informado durante la actividad, el Gobierno prevé inaugurar una Escuela Taller en la provincia Hermanas Mirabal antes de finalizar el año. Además, trabaja en la instalación de otros tres centros en las regiones Norte, Este y Sur.

La expansión busca acercar la formación técnica a jóvenes de distintas comunidades, incluidas personas con discapacidad, para facilitar su preparación y acceso al empleo.

La iniciativa también contempla la modalidad de aprender haciendo. En esta promoción, 43 estudiantes completaron las 100 horas reglamentarias de pasantía técnica dentro de la propia escuela.

Con estas acciones, el Ministerio procura ampliar las oportunidades de formación profesional y contribuir a que más jóvenes puedan incorporarse al empleo formal.