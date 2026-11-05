Gobierno contempla modificar presupuesto de 2027 para aumentar fondos a partidos

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El Gobierno dejó abierta la posibilidad de modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 y aumentar los fondos destinados a los partidos políticos.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó este jueves la disposición de dialogar con las organizaciones políticas para buscar una salida a sus reclamos.
Tras reunirse con una comisión bicameral de legisladores, Díaz informó que tiene pendiente un encuentro con el presidente Luis Abinader. El mandatario se encuentra fuera del país.
El funcionario explicó que la reunión permitirá analizar las inquietudes de los partidos y discutir posibles alternativas.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla RD$1,750 millones para financiar a las organizaciones políticas. Sin embargo, los partidos reclaman RD$3,498 millones, monto que consideran les corresponde según la Ley de Régimen Electoral.
La posible modificación del proyecto busca atender esa diferencia, aunque el Gobierno no ha anunciado una decisión definitiva.
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