Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores

El Ministerio de Industria y Comercio (MICM) anunció este viernes un aumento de cuatro pesos en el galón de gasolina premium y gasoil óptimo. La decisión provoca quejas entre conductores, quienes aseguran que cada vez gastan más para abastecer sus vehículos y que el dinero ya no les rinde igual.

A partir de este sábado y hasta el 13 de noviembre, la gasolina premium costará 362 pesos con 10 centavos por galón, mientras que el gasoil óptimo se venderá a 322 pesos con 10 centavos.

Para conductores estos aumentos aprietan aún más su presupuesto. La gasolina regular, el gasoil regular y el GLP mantendrán sus precios. Pese a que estos carburantes no experimentan cambios, los usuarios explican que, desde hace meses, tienen que destinar más recursos para abastecer sus vehículos.

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Según Industria y Comercio, el Gobierno destinará esta semana 1,139 millones de pesos en subsidios para evitar que las alzas internacionales se reflejen por completo en el mercado local.

El Gobierno justifica el incremento de los combustibles premium por el costo de sostener esos subsidios, que ya superan los 44 mil millones de pesos este año.