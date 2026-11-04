República Dominicana establece reglas para el uso de IA en servicios públicos

Pilares normativos y salvaguardas de alto impacto

El nuevo Código de Ética introduce regulaciones prácticas de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada. Entre sus disposiciones más destacadas figuran:

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1. Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): Todo sistema de inteligencia artificial clasificado como de alto impacto —aquel que afecte el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras— deberá someterse a una evaluación rigurosa y contar con la aprobación del órgano de supervisión antes de su puesta en producción.

2. Transparencia algorítmica y derecho a la revisión: La ciudadanía tendrá derecho a saber de manera clara cuándo un trámite o decisión administrativa haya sido respaldado por inteligencia artificial. Asimismo, se establecen canales accesibles para solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana.

3. Usos estrictamente prohibidos: La normativa blinda los derechos ciudadanos al prohibir de forma absoluta el scoring o clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas.

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4. Protección reforzada para la infancia: Se establece una presunción reforzada de riesgo frente a cualquier sistema automatizado dirigido a niños, niñas y adolescentes. Prohibe categóricamente el uso de IA que genere o distribuya contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra este sector poblacional.

5. Soberanía digital y criterios de contratación: Las instituciones públicas exigirán a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos. Además, evitarán adquirir sistemas de «caja negra» que no puedan ser auditados por el Estado.

Gobernanza, control y plazos de adecuación

El decreto establece la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación integrado por instituciones clave del Estado y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.

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Esta instancia garantizará el seguimiento social continuo y la participación de la academia y la sociedad civil.

Finalmente, la normativa establece un plazo de 180 días calendario. Esto, para que las entidades públicas adapten sus procesos internos y registren los sistemas tecnológicos en funcionamiento.

Durante ese período, también deberán designar a los funcionarios responsables e implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de este compromiso con una transformación digital ética.