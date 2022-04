SANTO DOMINGO.-La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, afirmó que el fraude de 300 millones de pesos a los programas Supérate y Quédate en Casa inició en la gestión pasada, en complicidad con algunos comercios y una estructura de alta tecnología.

Al ser entrevistada en el programa 55Minutos con Julissa Céspedes, la funcionaria aclaró que el fraude de febrero al programa Supérate, es aproximadamente de 160 millones de pesos, mientras que los 140 millones restantes corresponden a un fraude al programa Quédate en Casa que se viene ejecutando desde el Gobierno pasado.

Asimismo, indicó que son tarjetas de bandas que ya están en desuso en el mercado local, pero que de manera excepcional se continúan utilizando en los subsidios del Gobierno.

En este sentido, puntualizó que el Ministerio Público está procesando a los imputados por los delitos de asociación de malhechores y lavado de activos.

Gloria Reyes informó además, que la institución que dirige logró sustituir en tan solo cinco semas el 90 por ciento de las tarjetas que fueron afectadas.

La funcionaria informó que están diseñando unas tarjetas inteligentes asociadas a instituciones bancarias; para permitir que los beneficiaros ahorren parte del dinero que el Gobierno les entrega en condición de subsidio; recibir remesas, pagar servicios del transporte y comprar medicamentos en las farmacias. G

Al ser preguntada sobre el modus operandi para sustraerle al Estado más de 300 millones de pesos, la funcionaria explicó lo siguiente:

Explicó que para lograr su objetivo los delincuentes vulneraron y suplantaron los números de las tarjetas y se transaron de manera continua en los comercios.

Reyes explicó que en la semana del 18 al 20 de febrero de este año fue cuando empezaron a recibir denuncias de los beneficiarios de que el dinero no estaba en sus tarjetas, por lo que inmediatamente se puso en contacto con Digna Reynoso.

La funcionaria explicó que desde ese mismo momento empezaron a sustituir las tarjetas en las cinco provincias que resultaron afectadas por el fraude Supérate.

‘’El fraude debe pasar en complicidad con los comercios’’, aseguró.

Reyes dice que para llevarse a cabo el delito, debe haber una puerta de acceso y los comercios asociados a la red son ese canal que los malhechores necesitaron para sustraer el dinero que pertenece al estado dominicano, pero eso conlleva una estructura, pues hay alta tecnología de por medio.

La clonación masiva, se hizo en Santo Domingo y la región Sur del país.

¿El dinero fue devuelto a los ciudadanos? ‘’Sí, en febrero fue devuelto a los beneficiarios’’, siendo los bancos quienes repusieran el monto robado, pero que aún siguen bajo investigación.

Defendió del acuse de culpabilidad a los dirigentes del PRM, asegurando que las tarjetas ultrajadas han sido entregadas desde el gobierno anterior. Sugiere además que el personal de las diferentes instituciones de ayuda no participa en el proceso financiero.

Afirma que son los bancos quienes hacen entrega del dinero a los ciudadanos incluidos en el programa, los que sí son elegidos por Supérate.

Gloria Reyes aclaró que todos los programas de beneficios, están siendo auditados por Contraloría General de la Republica.

Según la directora, el PLD no tiene carácter de acusar al gobierno, pues están trabajando con claridad y como legalmente procede.

Optó por no responder a Margarita Cedeño, pues considera que no es más que sus ataques son politiquería y que el chisme no es su modo de operar.

En ese sentido, dijo no preocuparle los comentarios, pero que está dispuesta a sostener un debate con la ex vicepresidenta.

Agregó que están trabajando para identificar la pobreza y posteriormente reflejar una respuesta a esta situación, pues el gobierno anterior falló en su gestión.

Awilda Jireh/ Ulises De La Cruz