Génesis Rosso propone educación estatal para estudiantes de bachillerato

Santo Domingo, RD.- La gestora social Génesis Rosso presentó una propuesta orientada a fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes, mediante la incorporación de contenidos sobre la organización y el funcionamiento del Estado dominicano en el currículo escolar del bachillerato.

La iniciativa busca contribuir a una ciudadanía más consciente, informada y comprometida con la transformación democrática y sostenible del país.

La propuesta la presentó en el Foro Nacional de la Juventud Democracia y Constitución, como parte de una investigación sobre la aparente desafección de la juventud de la provincia de Santo Domingo hacia los asuntos públicos, identificando la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las competencias de las instituciones estatales y su incidencia en aspectos como la educación, el empleo y las oportunidades de desarrollo.