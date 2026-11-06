Génesis Rosso propone educación estatal para estudiantes de bachillerato

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Santo Domingo, RD.- La gestora social Génesis Rosso presentó una propuesta orientada a fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes, mediante la incorporación de contenidos sobre la organización y el funcionamiento del Estado dominicano en el currículo escolar del bachillerato.
La iniciativa busca contribuir a una ciudadanía más consciente, informada y comprometida con la transformación democrática y sostenible del país.
La propuesta la presentó en el Foro Nacional de la Juventud Democracia y Constitución, como parte de una investigación sobre la aparente desafección de la juventud de la provincia de Santo Domingo hacia los asuntos públicos, identificando la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las competencias de las instituciones estatales y su incidencia en aspectos como la educación, el empleo y las oportunidades de desarrollo.
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El estudio, realizado mediante análisis documental, encuestas exploratorias a jóvenes de entre 18 y 35 años y entrevistas a profesionales y actores vinculados a la gestión pública, destaca la formación académica como una herramienta clave para impulsar la participación juvenil.
Como resultado, Rosso plantea promover un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados que solicite al presidente de la República instruir al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación a evaluar e incorporar estos contenidos en la enseñanza secundaria.
La iniciativa procura que los estudiantes, antes de concluir el bachillerato, comprendan cómo funciona su país, conozcan sus derechos y reconozcan su capacidad de incidir en las decisiones públicas que construyen el futuro de la sociedad dominicana.
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