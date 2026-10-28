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Galones y cubetas como inodoros: banqueras claman por auxilio ante precariedades

Lo que antes era una cubeta para limpiar, se ha convertido en el inodoro de las empleadas de bancas de lotería, debido a la falta de un baño.  Carencia qué obliga a algunos incluso a orinar en galones.

Noemy Vicioso
Galones y cubetas como inodoros: banqueras claman por auxilio ante precariedades
Galones y cubetas como inodoros: banqueras claman por auxilio ante precariedades
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Santo Domingo, República Dominicana. – Además de las precarias condiciones en que deben trabajar, empleadas de bancas de lotería denuncian que no cuentan con un seguro médico y son sometidas a extensas jornadas laborales que en ocasiones no son debidamente compensadas.

Las banqueras piden al Ministerio de Trabajo investigar estas situaciones y poner freno a lo que califican como abusos.

Lo que antes era una cubeta para limpiar, se ha convertido en el inodoro de las empleadas de bancas de lotería, debido a la falta de un baño.  Carencia qué obliga a algunos incluso a orinar en galones.

Pero aseguran, las condiciones inhumanas en que laboran son solo la punta del iceberg de los presuntos abusos. Algunas denuncian que tienen hasta más de 15 años trabajando como banqueras, y a día de hoy no tienen seguro médico.

Algunas empleadas de bancas pidieron preservar su identidad por temor a amonestaciones y cancelaciones. Pero expresaron a CDN que las someten a extensas jornadas laborales, muchas ocasiones sin recibir el pago correspondiente por los días feriados.  Claman por el auxilio del Ministerio de Trabajo.

A los responsables de bancas de lotería les quedan 27 días para adecuar las condiciones laborales. Condiciones en que trabajan sus empleados, antes que el Ministerio de Trabajo comience a realizar las inspecciones.

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ETIQUETAS:PrecariedadesGalonesCubetasInodoros
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