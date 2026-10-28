Galones y cubetas como inodoros: banqueras claman por auxilio ante precariedades

Santo Domingo, República Dominicana. – Además de las precarias condiciones en que deben trabajar, empleadas de bancas de lotería denuncian que no cuentan con un seguro médico y son sometidas a extensas jornadas laborales que en ocasiones no son debidamente compensadas.

Las banqueras piden al Ministerio de Trabajo investigar estas situaciones y poner freno a lo que califican como abusos.

Lo que antes era una cubeta para limpiar, se ha convertido en el inodoro de las empleadas de bancas de lotería, debido a la falta de un baño. Carencia qué obliga a algunos incluso a orinar en galones.

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Pero aseguran, las condiciones inhumanas en que laboran son solo la punta del iceberg de los presuntos abusos. Algunas denuncian que tienen hasta más de 15 años trabajando como banqueras, y a día de hoy no tienen seguro médico.

Algunas empleadas de bancas pidieron preservar su identidad por temor a amonestaciones y cancelaciones. Pero expresaron a CDN que las someten a extensas jornadas laborales, muchas ocasiones sin recibir el pago correspondiente por los días feriados. Claman por el auxilio del Ministerio de Trabajo.

A los responsables de bancas de lotería les quedan 27 días para adecuar las condiciones laborales. Condiciones en que trabajan sus empleados, antes que el Ministerio de Trabajo comience a realizar las inspecciones.