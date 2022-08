Galardonan como la “Aplicación del Año” a Iván Valdez por buen manejo de PedidosYa

Santo Domingo-. Iván Valdez, managing director de PedidosYa, una aplicación para envíos a domicilios, recibió el galardón “Aplicación del Año” en la categoría de Protagonistas Digitales del “The Best of DR 2022”, por convertir la plataforma en la compañía líder en delivery online del país.

La premiación fue realizada por la Revista Mercado, quienes con el reconocimiento destacan la gestión de Iván Valdez al frente a la plataforma PedidosYa.

Así mismo, la aplicación digital también fue reconocida como una de las “125 Mejores Empresas para Trabajar 2022 en República Dominicana” de la Revista Mercado por los resultados obtenidos producto de los trabajos realizados en tiempos de post pandemia.

Para el managing director de PedidosYa, innovar constantemente para buscar soluciones a las demandas crecientes de las personas constituye el eje central de la empresa.

Valdez agradeció la confianza depositada por los usuarios, “han convertido a PedidosYa en la única plataforma de delivery online presente en todos los rincones de República Dominicana”.

Añadió que “es un honor para mí recibir este galardón, en nombre de todo un equipo que siempre está dispuesto a dar la milla extra para que nuestros usuarios tengan el mejor servicio, con una oferta de altísima calidad, que nos ha colocado como la opción preferida por todos los dominicanos”, expresó Valdez.

El managing director de PedidosYa agradeció a la Revista Mercado por ser galardonado como “Aplicación del Año”, resaltando el trabajo que, bajo su dirección, realizan los colaboradores, brindando un servicio de calidad y creando fuentes de empleo.

Este año, The Best of DR celebra la trayectoria de los líderes empresariales que, con su sello, han contribuido a hacer de República Dominicana un país con una diversificada y competitiva oferta de bienes y servicios, que contribuyen al crecimiento económico.