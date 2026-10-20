Funeraria Blandino arriba a 95 años de historia, legado y servicio a la familia

Santo Domingo, República Dominicana.- Funeraria Blandino celebró su 95.º aniversario con un encuentro celebrado en Escenario 360, de Galería 360, que reunió a familiares, accionistas, socios, colaboradores y amigos bajo el concepto “Nuestra historia, nuestro legado y el futuro que continuamos escribiendo”. La jornada puso de relieve la evolución de la empresa y su vocación de servicio a lo largo de nueve décadas y media, y tuvo entre sus momentos centrales la charla “Celebrando la Vida”, a cargo de Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, gestor cultural, escritor y actor, quien invitó a reflexionar sobre la memoria, el legado y el valor de la vida.

Durante el acto, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Administración de Blandino, atribuyó la permanencia de la compañía durante nueve décadas y media a la confianza cultivada a través de los años. Sobre este particular, expresó: “Hoy celebramos el privilegio de ser una empresa dominicana. Empresa que ha acompañado a miles de familias locales e internacionales en uno de los momentos más difíciles de la vida”.