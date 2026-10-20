Funeraria Blandino arriba a 95 años de historia, legado y servicio a la familia

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Santo Domingo, República Dominicana.- Funeraria Blandino celebró su 95.º aniversario con un encuentro celebrado en Escenario 360, de Galería 360, que reunió a familiares, accionistas, socios, colaboradores y amigos bajo el concepto “Nuestra historia, nuestro legado y el futuro que continuamos escribiendo”. La jornada puso de relieve la evolución de la empresa y su vocación de servicio a lo largo de nueve décadas y media, y tuvo entre sus momentos centrales la charla “Celebrando la Vida”, a cargo de Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, gestor cultural, escritor y actor, quien invitó a reflexionar sobre la memoria, el legado y el valor de la vida.
Durante el acto, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Administración de Blandino, atribuyó la permanencia de la compañía durante nueve décadas y media a la confianza cultivada a través de los años. Sobre este particular, expresó: “Hoy celebramos el privilegio de ser una empresa dominicana. Empresa que ha acompañado a miles de familias locales e internacionales en uno de los momentos más difíciles de la vida”.
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Orígenes
Al rememorar los orígenes de Blandino, Arredondo evocó a don Atilano y doña Virginia Blandino. Ambos quienes tuvieron una quincallería en Baní antes de trasladarse a Santo Domingo. Tras el fallecimiento de don Atilano, sus hijas Áurea y Atala asumieron la conducción del negocio y, bajo la presidencia de Áurea, se construyó, según relató, la primera capilla de velación de la funeraria. Posteriormente, don Fernando Arredondo asumió la dirección de la empresa, etapa durante la cual Blandino experimentó su mayor crecimiento. “Celebramos haber sido capaces de sostener los valores heredados, que constituyen el verdadero legado, y de seguirlos transmitiendo a los que nos sucederán”, manifestó.
La ejecutiva señaló que Blandino se ha adaptado a los cambios y a las nuevas necesidades de las familias. Se adaptan mediante la ampliación de su oferta de servicios. Entre estos mencionó la cremación y Blandino Columbarios, concebido como el primer cementerio exclusivo para familias que optan por esta alternativa. Además, los servicios funerarios y de cementerio ofrecidos junto a sus socios Parque Cementerio Puerta del Cielo y Jardines de San Pedro (en San Pedro de Macorís). Así mismo, los planes de prearreglo y empresariales; y la atención destinada a las mascotas a través de Pet Forever. También destacó que la compañía ha prestado servicios funerarios a figuras relevantes de la vida nacional y asistido a numerosas familias en circunstancias especialmente difíciles.
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