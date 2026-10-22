Fundarte alerta sobre crisis de la artesanía dominicana y exige medidas urgentes

La Fundación Dominicana para el Desarrollo de la Artesanía (Fundarte) advirtió sobre la crisis que enfrenta el sector artesanal en República Dominicana y pidió medidas urgentes para proteger a los productores locales, garantizar el acceso a materias primas y frenar la venta de imitaciones extranjeras.

La entidad hizo el llamado con motivo del Día del Artesano Dominicano, al señalar que las dificultades económicas y la falta de regulación amenazan la sostenibilidad de cientos de artesanos y la continuidad de una actividad vinculada con la identidad cultural del país.

Entre los principales problemas, Fundarte identificó las limitaciones para adquirir materias primas autóctonas, la competencia desleal en las zonas turísticas y la falta de financiamiento. También la capacitación adaptados a las necesidades actuales del mercado.

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Fundarte denuncia dificultades para acceder al larimar y al ámbar

Uno de los principales reclamos de Fundarte es la dificultad que enfrentan los artesanos para obtener piedras semipreciosas dominicanas, como el larimar y el ámbar.

Según la organización, la comercialización sin controles suficientes y la exportación de estos materiales en estado bruto reducen la disponibilidad para los talleres nacionales y aumentan sus costos de producción.

Esta situación limita la capacidad de los artesanos para elaborar piezas locales y competir en el mercado, pese al valor cultural y comercial de estos materiales.

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Por eso, la fundación considera necesario establecer mecanismos que garanticen un acceso más justo a las materias primas y favorezcan la transformación de los recursos en productos terminados dentro del país.