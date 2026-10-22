Fundarte alerta sobre crisis de la artesanía dominicana y exige medidas urgentes

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La Fundación Dominicana para el Desarrollo de la Artesanía (Fundarte) advirtió sobre la crisis que enfrenta el sector artesanal en República Dominicana y pidió medidas urgentes para proteger a los productores locales, garantizar el acceso a materias primas y frenar la venta de imitaciones extranjeras.
La entidad hizo el llamado con motivo del Día del Artesano Dominicano, al señalar que las dificultades económicas y la falta de regulación amenazan la sostenibilidad de cientos de artesanos y la continuidad de una actividad vinculada con la identidad cultural del país.
Entre los principales problemas, Fundarte identificó las limitaciones para adquirir materias primas autóctonas, la competencia desleal en las zonas turísticas y la falta de financiamiento. También la capacitación adaptados a las necesidades actuales del mercado.
Fundarte denuncia dificultades para acceder al larimar y al ámbar
Uno de los principales reclamos de Fundarte es la dificultad que enfrentan los artesanos para obtener piedras semipreciosas dominicanas, como el larimar y el ámbar.
Según la organización, la comercialización sin controles suficientes y la exportación de estos materiales en estado bruto reducen la disponibilidad para los talleres nacionales y aumentan sus costos de producción.
Esta situación limita la capacidad de los artesanos para elaborar piezas locales y competir en el mercado, pese al valor cultural y comercial de estos materiales.
Por eso, la fundación considera necesario establecer mecanismos que garanticen un acceso más justo a las materias primas y favorezcan la transformación de los recursos en productos terminados dentro del país.
Notas relacionadas
Advierten sobre venta de imitaciones en zonas turísticas
Fundarte también alertó sobre la presencia de suvenires e imitaciones de origen extranjero que, según denunció, se comercializan como si fueran artesanía dominicana.
La entidad considera que esta práctica perjudica a los productores locales, confunde a los compradores y reduce las oportunidades de venta de quienes elaboran sus piezas de manera artesanal.
Ante esta situación, pidió fortalecer la regulación y establecer un etiquetado que permita identificar el origen de los productos.
La organización entiende que estas medidas ayudarían a distinguir las creaciones dominicanas de las mercancías importadas y a proteger el trabajo de los artesanos, especialmente en los principales destinos turísticos.
Piden financiamiento y protección para los artesanos
Otro de los desafíos señalados por Fundarte es la falta de acceso a créditos con condiciones flexibles, así como la escasez de programas de capacitación técnica y comercial ajustados a las nuevas dinámicas del mercado.
La fundación sostuvo que los artesanos necesitan herramientas para mejorar sus procesos de producción, comercialización y presencia en plataformas digitales.
«Celebrar el Día del Artesano no puede limitarse a felicitaciones formales mientras nuestras familias artesanas luchan día a día por no desaparecer. Exigimos un marco legal de protección integral, incentivos fiscales reales y una fiscalización estricta en las zonas turísticas para erradicar el fraude de las falsificaciones», expresó el portavoz oficial de Fundarte.
En ese sentido, la entidad pidió al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y al sector privado establecer una alianza para impulsar la Ley de Fomento a la Artesanía.
También reclamó la organización de ferias comerciales justas y la aplicación de medidas que contribuyan a proteger los ingresos de los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad.
Fundarte conmemora el Día del Artesano Dominicano
Las declaraciones se ofrecieron durante un acto de reconocimiento a los artesanos dominicanos, que incluyó una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo de la celebración.
La actividad estuvo encabezada por Jorge Caridad, director fundador de Fundarte; Valentín Guerrero, presidente de CAMAARD; y Rolando Muñoz Mejía, director general de Minería.
También participaron José De Ferrari, promotor de la artesanía dominicana y gestor cultural; Cristina Lizardo, exsenadora; Jorelis Caridad, integrante de la directiva de Fundarte; Ángel Campusano, docente, y artesanos de distintas especialidades.
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