Fundación Tropicalia presenta Guardianes de Miches

Santo Domingo, RD. – Fundación Tropicalia presentó oficialmente “Guardianes de Miches”, un programa innovador, orientado a acompañar a niños y jóvenes en la construcción de identidades basadas en el desarrollo de vínculos sanos, la cultura de cuidado y la regulación pacífica de los conflictos. La experiencia nace a partir de una investigación cualitativa titulada “Llegar a tiempo”, desarrollada en el municipio de Miches que analizó el desarrollo socioemocional, las dinámicas familiares y el estado situacional de los chicos, desde una perspectiva integral de género.

Guardianes de Miches es fruto de la alianza entre Fundación Tropicalia y BID Invest, que coeditó la investigación y financió el piloto. La colaboración busca que el crecimiento turístico de Miches se traduzca también en mejores oportunidades para su niñez y juventud.

El estudio incluyó 22 grupos de discusión, con la participación de 174 personas, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres, padres, profesionales y líderes comunitarios. La investigación se realizó en Miches inspirada en la metodología de trabajo del Programa Boyhood Initiative de Equimundo, y se nutrió de la sólida estructura filosófica y metodológica de los casi 20 años de trabajo de la Fundación Tropicalia en la comunidad.

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El análisis identificó la infancia como la etapa clave para el desarrollo de la empatía, el respeto y el autocuidado. Se constató que los varones enfrentan expectativas sociales para mostrar dureza y autosuficiencia, lo que limita la expresión emocional y dificulta la resolución pacífica de conflictos. El hallazgo central del estudio es el papel del “tigueraje” en la forma en que los niños aprenden a “ser hombres”, donde la figura del tíguere (que se impone y arriesga) se opone a la del palomo (chico tranquilo o sensible), premiando el riesgo y castigando la sensibilidad.

Para Ritxar Bacete, Senior Fellow de Equimundo y referente internacional en estudios de género, “el estudio muestra que las masculinidades no son un destino inevitable ni un problema individual. Varían a lo largo de la historia, son diversas y se construyen en relación con la familia, la escuela, los pares y el territorio, y por eso también pueden transformarse. En Miches encontramos riesgos y tensiones, pero también vínculos protectores, referentes y trayectorias que demuestran que existen otras formas de ser hombre, de relacionarse y de proyectar el futuro. El desafío de Guardianes es fortalecer esas posibilidades desde la infancia y hacerlo de manera sostenida, relacional y conectada con la comunidad”.

Entre las líneas de trabajo identificadas a partir de la investigación se encuentran la importancia de la creación de espacios para la expresión emocional, el fortalecimiento del acompañamiento familiar, la promoción de referentes masculinos alternativos, el apoyo a la construcción de proyectos de vida y la coordinación entre los sectores de educación, salud, cultura y deporte.

El informe concluye que varios de los desafíos observados durante la adolescencia y la juventud tienen relación con aprendizajes adquiridos en etapas tempranas. Por ello, recomienda fortalecer desde la infancia los vínculos familiares, las capacidades emocionales y los espacios de acompañamiento.

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La experiencia piloto: El primer grupo de Guardianes de Miches

El piloto de Guardianes de Miches se desarrolló con el apoyo de BID Invest durante el primer semestre de 2026, a lo largo de 12 semanas en el municipio de Miches. Con más de 50 horas de capacitación formativa y una tasa de retención del 96 %, la iniciativa culminó con 24 participantes de 9 a 15 años graduados. Este proceso permitió validar una metodología innovadora que aborda conductas de riesgo temprano —como la presión social o la exposición al peligro— ofreciendo a los niños y adolescentes un espacio seguro para aprender a gestionar sus emociones.

La experiencia muestra la importancia de acompañar también a los varones en su desarrollo socioemocional, como complemento necesario del trabajo con las niñas en la zona, para promover relaciones basadas en el respeto, el cuidado y la no violencia. Con el respaldo de las familias y los líderes comunitarios, los aprendizajes de esta primera cohorte sentarán las bases de la segunda edición.

El programa registra cambios en las actitudes sobre igualdad y cuidado

Los cuestionarios aplicados al inicio y al final del programa constatan el impacto positivo de la intervención con los varones. En el grupo de 9 a 12 años, el rechazo a que las tareas del hogar sean cosa de mujeres pasó del 75 % al 100 %, y el rechazo a tener que guardarse la tristeza, del 67 % al 85 %. Entre los adolescentes de 13 a 15 años, quienes estaban de acuerdo con que “los hombres deben mandar en la relación” pasaron del 36 % al 0 %, y quienes consideraban normales los celos, del 36 % al 9 %. La evaluación identifica también el reto principal para la segunda edición: el permiso para llorar y pedir ayuda es lo que más cuesta transformar.

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Sobre la ejecución del proyecto, Katherine Durán, directora ejecutiva de Fundación Tropicalia, resalta cómo la comunidad requería este respaldo para los niños.

“Guardianes representa un nuevo paso en la trayectoria que hemos construido junto a Miches durante casi dos décadas. Hemos aprendido que el desarrollo sostenible no solo requiere infraestructura, sino fortalecer la capacidad humana para cuidar, confiar y soñar. Invertir y acompañar a los niños desde sus primeros años es el cimiento indispensable de esta transformación. Ampliar nuestro trabajo incorporando a los niños hace sostenible el avance hacia las niñas, protegiéndolas y complementando así el círculo de apoyo que realizamos hacia la infancia”.

La presentación reunió a representantes del sector público, organismos internacionales, sector privado, cuerpo diplomático, organizaciones aliadas y actores vinculados al desarrollo social y comunitario, entre ellos la representante país del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nathalie Alvarado; representantes de Equimundo, empresarios, embajadores y aliados de Fundación Tropicalia.

Con el lanzamiento de Guardianes de Miches, Fundación Tropicalia reafirma su compromiso de largo plazo con la comunidad, promoviendo el bienestar integral de la niñez y la juventud para la construcción de una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.

Para más información de estudio acceder a aquí: https://www.fundaciontropicalia.com/blog/detalles/cerrando-el-circulo-de-los-cuidados-para-transformar-el-futuro-de-nuestros-ninos?_lang=es

Sobre Fundación Tropicalia

Fundación Tropicalia es una organización sin fines de lucro que gestiona iniciativas y alianzas estratégicas que acompañan a la comunidad de Miches en su proceso de desarrollo para fortalecer su inclusión socioeconómica en este destino turístico. Establecida por Tropicalia en la República Dominicana en el año 2008, Fundación Tropicalia desarrolla acciones de educación, equidad de género, participación económica, identidad cultural y conciencia ambiental.