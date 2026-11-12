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La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng Báez, calificó de lamentable y penoso el trato que, a su juicio, están recibiendo los miembros de la comunidad china establecidos en República Dominicana por parte de las autoridades.

La empresaria sostuvo que los comerciantes e inversionistas chinos no representan una carga para el Estado dominicano, por lo que consideró injustificadas las actuaciones que se han producido contra ese sector.

Ng Báez afirmó que nunca antes, en la historia de las relaciones comerciales entre China y República Dominicana, había observado una situación como la actual.

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Asimismo, consideró que, independientemente de las relaciones que mantienen Estados Unidos y República Dominicana, el Gobierno dominicano no debe actuar de esa manera contra la comunidad china.