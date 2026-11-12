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República Dominicana
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Fundación Flor para Todos lamenta trato a la comunidad china en República Dominicana

Rosa Ng Báez considera injustificadas las actuaciones de las autoridades contra comerciantes e inversionistas chinos en República

Redacción CDN
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La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng Báez, calificó de lamentable y penoso el trato que, a su juicio, están recibiendo los miembros de la comunidad china establecidos en República Dominicana por parte de las autoridades.

La empresaria sostuvo que los comerciantes e inversionistas chinos no representan una carga para el Estado dominicano, por lo que consideró injustificadas las actuaciones que se han producido contra ese sector.

Ng Báez afirmó que nunca antes, en la historia de las relaciones comerciales entre China y República Dominicana, había observado una situación como la actual.

Asimismo, consideró que, independientemente de las relaciones que mantienen Estados Unidos y República Dominicana, el Gobierno dominicano no debe actuar de esa manera contra la comunidad china.

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ETIQUETAS:Fundación Flor para TodosTrato de las autoridades a comerciantes chinosComunidad china en República DominicanaRelaciones comerciales entre China y República DominicanaInversiones chinas en República Dominicana
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