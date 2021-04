Fuerza del Pueblo asegura Plan de Seguridad debe tener mayor alcance

Plan de Seguridad debe conllevar una sustancial e integral reforma policial

Santo Domingo. - Las Secretarias Seguridad Ciudadana y de Asuntos Jurídicos, de la Fuerza del Pueblo ofrecieron este jueves una rueda de prensa de manera conjunta donde dijeron que el Plan de Seguridad Ciudadana que el gobierno dominicano anunció hace algunos días debe tener mayor alcance y a la vez ser más integrador; además pusieron a disposición de la comisión responsable a especialistas miembros de este partido.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Raul Martínez, acompañado por Orlando Espinosa, de Seguridad Ciudadana, leyó el documento donde analizó cinco puntos sobre las iniciativas de este Plan. El jurista valoró que se haya contemplado un proyecto como este, “que permita contener la actividad delictiva y proteger los derechos de los ciudadanos”.

El primer punto expone que: “El Plan luce insuficiente, estrecho de miras y poco innovador”. Martínez dijo respecto a esto, “que se obvian aspectos importantes como la cristalización de una verdadera reforma policial, la incorporación de los gobiernos locales en aspectos cruciales para preservar la seguridad ciudadana, la instalación de un sistema accesible y confiable que mejore la calidad de la información estadística disponible sobre la actividad delictiva, o la lucha contra el crimen organizado”.

En segundo lugar, el documento indica que la inversión que se realizará en materia de investigación criminal debe servir para fortalecer el INACIF, que es el órgano independiente responsable de apoyar a los cuerpos de seguridad en esta tarea.

En el tercer caso de análisis en la rueda de prensa realizada por la Fuera del Pueblo, Raul Martínez indicó que las víctimas de violencia intrafamiliar o basada en el género deben tener un respaldo más efectivo del gobierno, en este caso puntualizó “Sugerimos desarrollar un programa de inserción laboral y capacitación técnica para víctimas, articular un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud, organizar un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección y poner en marcha un programa de asistencia social para las familias diezmadas por este tipo de violencias, entre otras medidas no menos importantes”.

A continuación, el secretario de Asuntos Jurídicos, recomendó que la iniciativa para retirar armas de fuego que no cuenten con permisos de tenencia no pueden ser destruidas sin antes pasar por un proceso de depuración para comprobar si no han sido usadas como herramientas en hechos delictivos sin resolver. Para Concluir Martínez dijo que este Plan de Seguridad debe contener un acuerdo nacional para una reforma policial.

“Debe quedar claro que no será posible avanzar en materia de seguridad ciudadana si no se lleva a cabo una reforma sustancial e integral de la institución policial y de las demás agencias que intervienen en el sistema de seguridad pública”, aseguró Raul Martínez.

Tanto el secretario de Asuntos Jurídicos, Raul Martínez, como el de Seguridad Ciudadana, Orlando Espinosa, valoraron que la comisión para llevar a cabo este Plan involucre a personalidades de alto nivel y trayectoria de la sociedad dominicana y ponen a la orden de esta comisión a los miembros de la Fuerza del Pueblo especialistas en distintos temas contenidos en este proyecto.