Fuerza de Tarea Conjunta reporta 314 entregas voluntarias

Santo Domingo, República Dominicana. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Fuerza de Tarea, 76 de las entregas correspondieron a personas buscadas por robo y asalto; 71, por homicidio; y 49, por tráfico de drogas. Los demás casos estuvieron relacionados con agresión y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

El registro comprende 31 entregas entre el 17 y el 31 de agosto, 122 durante septiembre y 161 entre el 1 y el 16 de octubre.

Publicidad

Durante su intervención, Raful también abordó los avances de la transformación policial, la ampliación del nuevo modelo de patrullaje. Además, la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones.