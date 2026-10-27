Fonper pagará este jueves RD$360 millones a exempleados de Falcondo

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El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Florentino, anunció que este jueves 29 de octubre se realizará el pago de los pasivos laborales pendientes a los trabajadores cesantes de Falconbridge Dominicana (Falcondo), mediante un desembolso estatal de aproximadamente RD$360 millones.
Los recursos permitirán cubrir las acreencias laborales previamente verificadas y otorgar ayudas especiales a trabajadores pensionados de la empresa, que actualmente enfrenta un proceso de reestructuración judicial.
La medida responde a la autorización emitida por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago, mediante el auto núm. 975-2026-TREE-00044, dictado en septiembre de 2026.
De acuerdo con Florentino, el Fonper será la institución responsable de ejecutar los pagos, conforme al mecanismo establecido por el tribunal.
Falcondo deberá responder por los recursos adelantados
El funcionario aclaró que la intervención del Estado busca atender la falta inmediata de liquidez de Falcondo. Pero no significa que la empresa quede liberada de sus obligaciones financieras y laborales.
«La intervención atiende la falta inmediata de liquidez de la empresa, pero no la libera de su responsabilidad patrimonial. Falcondo mantiene su condición de deudora y el Estado podrá reclamar las sumas adelantadas con cargo a sus activos y patrimonio. Esto conforme a las decisiones judiciales definitivas», explicó Florentino.
Esto significa que, aunque el Gobierno adelantará los RD$360 millones para atender los compromisos laborales. Falcondo continuará siendo responsable de esas deudas, y el Estado podrá procurar la recuperación de los fondos públicos mediante los procedimientos legales correspondientes.
Notas relacionadas
¿Qué pasará con el proceso judicial de Falcondo?
Falconbridge Dominicana permanece sometida a un proceso de reestructuración judicial bajo la Ley núm. 141-15, que regula los procedimientos de reestructuración y liquidación de empresas en República Dominicana.
Este proceso deberá determinar la situación patrimonial de la compañía, el tratamiento de sus activos y la forma en que serán atendidas las obligaciones pendientes con sus acreedores.
También deberá establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado podrá recuperar los recursos adelantados para cubrir los pasivos laborales.
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