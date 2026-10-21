Abinader destaca inversión en obras con fondos de Aerodom

Obras viales en ejecución

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que los trabajos en la avenida República de Colombia avanzan en varios puntos.

El proyecto tiene una inversión de RD$11,475.9 millones. Hasta el momento, el Gobierno ha ejecutado RD$3,369.9 millones. La fecha prevista para concluirlo es diciembre de 2027.

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Los trabajos incluyen pasos a desnivel, retornos y nuevas conexiones viales. También contemplan un área verde de unos 24,000 metros cuadrados cerca del Jardín Botánico.

Estrella anunció además la construcción de un nuevo puente basculante cerca del actual puente flotante de Santo Domingo. La obra costará unos RD$4,500 millones y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

Otra intervención corresponde al paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle, cerca de Sabana Perdida y La Victoria, en Santo Domingo Norte. Los trabajos incluyen el traslado de tuberías del acueducto y la colocación de pilotes para mejorar el tránsito.

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El ministro también informó sobre trabajos de asfaltado en Boca Chica, La Caleta, La Ureña, Los Frailes y otros sectores de Santo Domingo Este.

Explicó que algunas obras requieren coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). Esto se debe a los trabajos de alcantarillado sanitario que se realizan en esas comunidades.

Obras de drenaje en la avenida Luperón

El Gobierno desarrolla trabajos de drenaje pluvial en la avenida Luperón para mejorar el manejo de las aguas de lluvia.

La galería entre el malecón y la Plaza de la Bandera tiene una inversión prevista de RD$2,482 millones. De esa cantidad, se han ejecutado RD$134.4 millones.

Por otro lado, la galería entre el kilómetro 9 y la Plaza de la Bandera tiene un costo estimado de RD$5,364 millones. El proyecto permanece en revisión de diseño.

Ampliación de la calle Las Damas

Abinader también habló sobre la ampliación de la calle Las Damas, en Santo Domingo Este. La obra podría superar los RD$1,000 millones, incluidas las expropiaciones.

El mandatario explicó que la nueva vía busca reducir los tapones y mejorar la conexión entre sectores del municipio, de este a oeste.

Sobre las expropiaciones, indicó que el Gobierno recurre a decretos de utilidad pública cuando no logra acuerdos con los dueños de los terrenos necesarios para construir las obras.

Añadió que Bienes Nacionales, la Contraloría General de la República y Catastro Nacional participan en la revisión de los valores. El objetivo es que las negociaciones sigan los procedimientos establecidos.

Veeduría propone auditorías

El presidente de la Comisión de Veeduría, Ricardo Canalda, destacó la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de las obras públicas.

Canalda propuso realizar auditorías técnicas y financieras para revisar la calidad de los trabajos y el uso de los recursos de Aerodom.

También indicó que, de los RD$775 millones previstos para las obras mencionadas en esa parte de la exposición, unos RD$480 millones estaban contratados. La cifra no incluye trabajos complementarios.

En la presentación, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; Ricardo Canalda; Julio Maximiliano Suero Marranzini, miembro de la Comisión de Veeduría, y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reverendo padre Secilio Espinal.

Abinader explicó que los proyectos están en distintas etapas. Algunos ya terminaron, otros siguen en construcción y varios permanecen en revisión o licitación.