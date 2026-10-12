Omar Fernández destina Fondo Gadiel al apoyo de personas con enfermedades raras

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Santo Domingo.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, destinó los recursos del Fondo Gadiel correspondientes a agosto de 2026 al acompañamiento de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a través de la Fundación Proyecto ELA RD.
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular, considerada rara, que provoca la pérdida progresiva de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Con el tiempo, afecta funciones como el movimiento voluntario, el habla, la deglución y la respiración.
Fernández explicó que la iniciativa busca visibilizar la realidad de quienes viven con esta condición en República Dominicana. Asimismo, sensibilizar a la población para promover una mayor comprensión y asistencia a las personas afectadas y sus familias.
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El fundador y presidente de la Fundación Proyecto ELA RD, Leo Marrero, alertó sobre el escaso conocimiento que existe en el país acerca de esta enfermedad. Advirtió que podrían existir casos sin identificar debido a la falta de información sobre la condición.
La enfermedad, que aún no tiene cura, también representa una importante carga económica para los hogares de quienes padecen del diagnostico. En esta ocasión, la organización sin fines de lucro recibirá RD$1,059,000 pesos para asistencia, acompañamiento y orientación a pacientes con esa condición.
Desde agosto de 2024, la Oficina Senatorial del Distrito Nacional destina mensualmente, a través del Fondo Gadiel, los recursos del fondo de asistencia social senatorial a iniciativas que atienden necesidades de ciudadanos de la capital y de otras comunidades del país.
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