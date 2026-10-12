Omar Fernández destina Fondo Gadiel al apoyo de personas con enfermedades raras

Santo Domingo.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, destinó los recursos del Fondo Gadiel correspondientes a agosto de 2026 al acompañamiento de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a través de la Fundación Proyecto ELA RD.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular, considerada rara, que provoca la pérdida progresiva de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Con el tiempo, afecta funciones como el movimiento voluntario, el habla, la deglución y la respiración.

Fernández explicó que la iniciativa busca visibilizar la realidad de quienes viven con esta condición en República Dominicana. Asimismo, sensibilizar a la población para promover una mayor comprensión y asistencia a las personas afectadas y sus familias.