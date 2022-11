FOA presentará congreso The Future Of Advertising en 2023

Santo Domingo, RD.- YL Group y Marketing Directo anunciaron el regreso de el congreso internacional The Future Of Advertising (FOA), por sus siglas en inglés, en mayo del 2023 con una propuesta enmarcada en la necesidad social que existe a nivel global de actuar con un propósito claro de mejora continua y sostenibilidad.

Yessely López, CEO de YL Group y directora de Eventos Internacionales de Marketing Directo expresó que “La publicidad y los medios son un bien social y su valor va más allá de su capacidad para generar ganancias a empresas anunciantes. Esta edición abrirá un espacio para examinar el funcionamiento de nuestro sector, hoy día donde el mundo requiere la acción de todos para impactar de manera positiva en el presente y garantizar un mejor futuro”.

Esta transformación surge tras la conversación generada en la edición de The Future Of Advertising Dominicana 2019, donde a través del concepto «It’s a brand new world», se motivó a las marcas a priorizar las expectativas de un consumidor más informado e involucrado.

En el congreso, FOA creará un espacio útil y dinámico donde los actores de influencia en la construcción del imaginario colectivo puedan conversar de tú a tú. Con el objetivo de replantear su propósito como sector.

FOA continuará colaborando con aliados claves en la ejecución de su producción y contará también con la contribución de grupos de medios.

“Hoy estaremos habilitando la reserva de 300 accesos Early Bird a través de nuestra página web www.foalatam.com. Para que los interesados puedan obtener un descuento especial al realizar su compra cuando abramos oficialmente la pre-venta en el 2023. Las personas que reserven tendrán derecho a un máximo de 5 entradas en la categoría que deseen”, informó la directora del evento.