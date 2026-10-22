Flujo de pasajeros entre RD y México crece 423% con Arajet

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Santo Domingo, RD. – A cuatro años de iniciar sus operaciones en México, Arajet continúa consolidando su presencia en este importante mercado, presentando hasta la fecha un desempeño histórico. Así lo demuestra el crecimiento de la cantidad total de pasajeros transportados por vía aérea entre ambos países la cual, según datos de la Junta de Aviación Civil Dominicana (JAC), se proyecta en más de 398 mil para el final de 2026.
Este incremento significativo de intercambio representa un crecimiento de 423%, cuando se toma como punto de referencia los 76,049 pasajeros transportados en 2022, año en el que la aerolínea bandera inició sus operaciones en el país norteamericano.
Igualmente, la conectividad aérea se amplió ya que desde el lanzamiento de su primera ruta entre Santo Domingo y la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en septiembre de 2022, la aerolínea ha incluido destinos como Cancún-Punta Cana y Ciudad de México-Punta Cana.
Este incremento de rutas y frecuencias ha facilitado el intercambio entre ambas naciones. También ha promovido que los mexicanos puedan utilizar a la República Dominicana como punto de conexión. Así mismo consolidando así la visión de Arajet de convertir a la República Dominicana en el nuevo hub del continente.
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Arajet destaca
“México ha sido un mercado estratégico para Arajet desde el inicio de nuestras operaciones. En estos cuatro años hemos visto cómo una mayor oferta de conectividad puede generar nueva demanda y facilitar que cada vez más mexicanos descubran República Dominicana, al mismo tiempo que utilizan nuestra red para continuar hacia otros destinos de América. La evolución del mercado confirma el potencial que existe para seguir creciendo”, aseguró Manuel Luna, Chief Communication Officer & External Affairs de Arajet
Arajet destacó que, desde el inicio de sus operaciones en México en 2022, Arajet ha transportado más de 580,000 pasajeros entre México y República Dominicana. Los mismos sin contar conexiones, consolidando una operación que ha acompañado el crecimiento de la demanda entre ambos mercados.
“El crecimiento de Arajet refleja también el crecimiento de los mercados en los que operamos. En México hemos visto cómo una mayor oferta de conectividad puede estimular la demanda y abrir nuevas oportunidades de viaje. Nuestro objetivo es continuar ampliando nuestra presencia y hacer que más viajeros tengan acceso a República Dominicana y, desde ahí, a otros destinos de nuestra red” agregó Luna.
Más de 240,000 pasajeros
Al cierre de 2026, Arajet espera alcanzar más de 240,000 pasajeros, incluyendo conexiones, en México con 18 frecuencias semanales entre NLU y CUN. Los mismos son equivalente a un crecimiento de 17% frente a 2025. De cara a 2027, contempla 3 nuevas frecuencias semanales. También un incremento de 17% en capacidad, mientras que los viajeros mexicanos actualmente pueden acceder a 30 destinos a través de las conexiones de su red.
“Comenzamos a volar a México hace cuatro años con la visión de ofrecer una nueva alternativa de conectividad y hoy vemos un mercado mucho más dinámico. La siguiente etapa será seguir creciendo de manera sostenible, aumentar nuestra capacidad y ofrecer a los pasajeros que viajan desde y hacia Ciudad de México y Cancún más opciones para llegar a República Dominicana y conectar desde ahí con otros destinos. México seguirá siendo una pieza importante dentro de nuestra expansión” puntualizó Luna.
Sobre Arajet
Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana. Reconocida como la Mejor Nueva Aerolínea del Mundo en 2023 durante el World Aviation Summit, inició operaciones en 2022. También opera desde sus dos bases en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX, la aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia diversos destinos en América del Norte. También Central y del Sur, y el Caribe.
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