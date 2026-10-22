Flujo de pasajeros entre RD y México crece 423% con Arajet

Santo Domingo, RD. – A cuatro años de iniciar sus operaciones en México, Arajet continúa consolidando su presencia en este importante mercado, presentando hasta la fecha un desempeño histórico. Así lo demuestra el crecimiento de la cantidad total de pasajeros transportados por vía aérea entre ambos países la cual, según datos de la Junta de Aviación Civil Dominicana (JAC), se proyecta en más de 398 mil para el final de 2026.

Este incremento significativo de intercambio representa un crecimiento de 423%, cuando se toma como punto de referencia los 76,049 pasajeros transportados en 2022, año en el que la aerolínea bandera inició sus operaciones en el país norteamericano.

Igualmente, la conectividad aérea se amplió ya que desde el lanzamiento de su primera ruta entre Santo Domingo y la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en septiembre de 2022, la aerolínea ha incluido destinos como Cancún-Punta Cana y Ciudad de México-Punta Cana.

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Este incremento de rutas y frecuencias ha facilitado el intercambio entre ambas naciones. También ha promovido que los mexicanos puedan utilizar a la República Dominicana como punto de conexión. Así mismo consolidando así la visión de Arajet de convertir a la República Dominicana en el nuevo hub del continente.