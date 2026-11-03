¡República Dominicana sube de categoría crediticia! Fitch eleva su calificación de BB- a BB

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Santo Domingo, RD.- Fitch Ratings proyecta que la relación entre deuda pública y producto interno bruto de República Dominicana disminuirá de 49,3 % en 2025 a 47,9 % en 2026, según el indicador utilizado en su análisis soberano.
La reducción prevista equivale a 1,4 puntos porcentuales del PIB y situaría al país por debajo de la mediana de 52,5 % correspondiente a los soberanos con calificación BB.
La agencia atribuye esta evolución al crecimiento del PIB nominal y a la apreciación del peso, factores que contribuirían a reducir el peso relativo de la deuda pese a un déficit fiscal ligeramente superior.
El informe estima un déficit del Gobierno central de 3,7 % del PIB en 2026, frente al 3,5 % registrado en 2025.
Notas relacionadas
Para 2028, Fitch prevé que la relación deuda/PIB aumente moderadamente hasta 48,9 %, aunque permanecería por debajo de la mediana de los países de calificación comparable.
El análisis advierte que aproximadamente dos tercios de la deuda están denominados en moneda extranjera, lo que mantiene exposición a las variaciones cambiarias. No obstante, esa proporción es inferior al 70 % reportado para 2023.
El documento también presenta una medida más amplia de deuda pública, que incluye obligaciones heredadas del banco central y que alcanzó 57,9 % del PIB al cierre de 2025. Esta cifra tiene una cobertura distinta de la serie utilizada en la proyección de 47,9 %.
La disminución de la relación deuda/PIB supone un menor peso de las obligaciones frente al tamaño de la economía; no implica necesariamente una reducción del monto nominal adeudado.
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