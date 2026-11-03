¡República Dominicana sube de categoría crediticia! Fitch eleva su calificación de BB- a BB

Santo Domingo, RD.- Fitch Ratings proyecta que la relación entre deuda pública y producto interno bruto de República Dominicana disminuirá de 49,3 % en 2025 a 47,9 % en 2026, según el indicador utilizado en su análisis soberano.

La reducción prevista equivale a 1,4 puntos porcentuales del PIB y situaría al país por debajo de la mediana de 52,5 % correspondiente a los soberanos con calificación BB.

La agencia atribuye esta evolución al crecimiento del PIB nominal y a la apreciación del peso, factores que contribuirían a reducir el peso relativo de la deuda pese a un déficit fiscal ligeramente superior.

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El informe estima un déficit del Gobierno central de 3,7 % del PIB en 2026, frente al 3,5 % registrado en 2025.