Finjus respalda interpelación a Faride Raful y al director de la Policía

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) apoyó este jueves la propuesta de varios legisladores para interpelar a Faride Raful y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García.

La iniciativa busca que ambos funcionarios expliquen las muertes de ciudadanos durante actuaciones policiales en las últimas semanas.

FINJUS pide explicaciones ante el Congreso

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró necesario que ambos funcionarios comparezcan ante el Congreso Nacional.

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El jurista señaló que varios de estos hechos han generado preocupación en la sociedad dominicana. También recordó que la prensa ha documentado los casos y que algunas actuaciones quedaron captadas en video.

“Sí es necesario, claro que sí, porque el Congreso es el órgano de control del Estado”, expresó Castaños Guzmán.