Finjus respalda interpelación a Faride Raful y al director de la Policía

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) apoyó este jueves la propuesta de varios legisladores para interpelar a Faride Raful y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García.
La iniciativa busca que ambos funcionarios expliquen las muertes de ciudadanos durante actuaciones policiales en las últimas semanas.
FINJUS pide explicaciones ante el Congreso
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró necesario que ambos funcionarios comparezcan ante el Congreso Nacional.
El jurista señaló que varios de estos hechos han generado preocupación en la sociedad dominicana. También recordó que la prensa ha documentado los casos y que algunas actuaciones quedaron captadas en video.
“Sí es necesario, claro que sí, porque el Congreso es el órgano de control del Estado”, expresó Castaños Guzmán.
Notas relacionadas
Cuestiona las políticas contra la delincuencia
Castaños Guzmán afirmó que las denominadas ejecuciones extrajudiciales reflejan fallas en las políticas públicas de prevención del delito.
Por eso, planteó revisar las estrategias para enfrentar la criminalidad y priorizar las medidas preventivas.
“Aquí lo que tenemos es que crear políticas preventivas. Han sido más caídos en principio por intercambio de disparos que los homicidios que se han cometido desde la propia criminalidad. Entonces eso no está contribuyendo a nada”, manifestó.
El representante de FINJUS también cuestionó la efectividad del denominado “código 29”. A su juicio, esta medida no resuelve el problema de la delincuencia.
Ministerio Público debe investigar las muertes
Castaños Guzmán recordó que el Ministerio Público debe investigar todas las muertes que ocurran en el país, sin importar las circunstancias.
“Cualquier muerte que se ocasione en la República Dominicana, de la naturaleza que sea, el Ministerio Público está en la obligación de investigarla”, afirmó.
Mientras tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, prefirió no referirse al tema.
Las declaraciones de Castaños Guzmán se produjeron durante el Seminario Taller sobre la Responsabilidad Jurídica del Sector Salud frente al Nuevo Código Penal. Reynoso participó en la actividad como conferencista.
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