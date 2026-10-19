Fin de semana violento deja muertes y mujeres heridas en RD

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La violencia dejó un saldo de muertes y personas gravemente heridas durante el pasado fin de semana en República Dominicana. Entre los hechos reportados figuran el asesinato de una mujer de 36 años en Azua, el ataque contra otra mujer en Las Matas de Farfán y la muerte de un sargento mayor de la Policía Nacional durante un asalto en Santo Domingo Norte.
Uno de los casos ocurrió en la provincia de Azua, donde el primer teniente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Arcadio Montero D’Oleo, es señalado como el responsable de la muerte de su pareja, Maira Alejandra Lara, de 36 años.
Hombre de 62 años hiere gravemente a su expareja en San Juan
En otro hecho ocurrido en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, una mujer de 33 años resultó gravemente herida luego de que su expareja, Melvin Silfredo Peña Rosario, de 62 años, presuntamente la atacara con una escopeta calibre 12.
La víctima la identificaron como Jenny Severino Sedano, quien presenta múltiples heridas por perdigones, de acuerdo con los datos suministrados.
Después del ataque, el hombre también se ocasionó heridas con la misma arma, en un aparente intento de suicidio.
Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.
Notas relacionadas
Persiguen a dos hombres por muerte de sargento en Santo Domingo Norte
La Policía Nacional también informó sobre la búsqueda de dos individuos señalados por la muerte de un sargento mayor de esa institución durante un asalto en Santo Domingo Norte.
Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar a los sospechosos y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
En otro caso, la institución del orden informó sobre el apresamiento de uno de los tres presuntos delincuentes vinculados a la muerte de un taxista. El hecho ocurrió el pasado viernes en las inmediaciones del Hospital Darío Contreras.
La detención forma parte de las acciones policiales relacionadas con ese caso, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar a los demás implicados.
La Policía Nacional informó que mantiene investigaciones y operativos para identificar y capturar a los responsables de los casos pendientes.
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