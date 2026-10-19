Fin de semana violento deja muertes y mujeres heridas en RD

Persiguen a dos hombres por muerte de sargento en Santo Domingo Norte

La Policía Nacional también informó sobre la búsqueda de dos individuos señalados por la muerte de un sargento mayor de esa institución durante un asalto en Santo Domingo Norte.

Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar a los sospechosos y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

En otro caso, la institución del orden informó sobre el apresamiento de uno de los tres presuntos delincuentes vinculados a la muerte de un taxista. El hecho ocurrió el pasado viernes en las inmediaciones del Hospital Darío Contreras.

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La detención forma parte de las acciones policiales relacionadas con ese caso, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar a los demás implicados.

La Policía Nacional informó que mantiene investigaciones y operativos para identificar y capturar a los responsables de los casos pendientes.