Fernando Rosa pide al juez variar la prisión por libertad condicional

Santo Domingo, RD.- El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Fernando Rosa, solicitó al tribunal que se le varíe la prisión preventiva por una de las medidas de libertad condicional que dispone la ley, ya que cuenta con suficientes arraigos para distraerse del proceso.

En este sentido, el exfuncionario dio garantías de que asistirá a cualquier requerimiento que el juzgado le solicite.

“Que yo pueda impedir realizar la investigación, pero para dónde voy a huir. Me comprometo ante mí, Dios y mi familia, que nunca me voy a distraer de cualquier llamado a audiencia que usted me convoque”, expresó.

Fernando Rosa dijo que él es la persona más interesada de que todo lo que se ha dicho en el tribunal sea aclarado. “Por mi salud, por mi país y mi familia, varíame la medida de coerción”, exclamó.

Fernando Rosa jamás pensó que el paso por el poder lo llevaría al poder

“Jamás en mi vida pensé que el paso por el Estado para contribuir al desarrollo me llevaría a una encarcelación. Esta prisión ha sido tremendamente dolorosa, porque he pasado los momentos más difíciles de mi vida. Son 15 meses preso donde he visto a mi salud deteriorarse”, Expuso.

En este sentido, aseguró que ha disminuido 90 libras en los 15 meses que lleva en presión. “Soy hipertenso, diabético, y mis valores se han deteriorado producto de la impotencia de estar encerrado por un hecho que no cometí”.

Ante el señalamiento que le hizo el Ministerio Público de que utilizó fondos del Fomper en proselitismo político, Fernando Rosa explicó que las inversiones que realizó obedecían a sus atribuciones como funcionario público.

“Vi al Ministerio Público pronunciarse y decir que yo era candidato y por eso gasté el dinero. “(…) Pero yo no sabía que era candidato de todo el territorio nacional, el Fomper construyó obras, porque ese es su mandato de ley”, sostuvo.

Indicó que la ley dice en su artículo 5 que los fondos del patrimonio de las empresas reformadas son para invertirlos en proyectos de desarrollo nacional en forma de donación.