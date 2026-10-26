Fernando Hazoury destaca disciplina y familia como claves del éxito empresarial

El presidente del Consejo de administración y miembro fundador de Cap Cana, Fernando Hazoury Toral, expresó durante su disertación al recibir el galardón de “Empresario Turístico del Año”, en el marco de celebración del Premio Nacional de Turismo, que ningún sueño es facil, nada cae del cielo y los proyectos no caminan solos.

Dijo esto al dejar un mensaje personal a los jóvenes emprendedores. Les recordó que para lograr lo que quieren deben de tener disciplina. También enfocados, resilientes y realistas; además de capacitarse y actualizarse en sus áreas de desempeño, porque los sueños con trabajo, constancia y de la mano de Dios se convierten en realidad.