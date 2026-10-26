 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Fernando Hazoury destaca disciplina y familia como claves del éxito empresarial

Fernando Hazoury Toral, presidente del Consejo de Administración y miembro fundador de Cap Cana, destacó la disciplina, la preparación y la constancia como pilares del emprendimiento. Al recibir el galardón de Empresario Turístico del Año, también resaltó la importancia de proteger y priorizar la familia.

Marianny Valdez
Fernando Hazoury Toral durante su participación en el Premio Nacional de Turismo.
Fernando Hazoury Toral recibe el galardón de Empresario Turístico del Año durante el Premio Nacional de Turismo.
¿Quieres resumir esta noticia?

El presidente del Consejo de administración y miembro fundador de Cap Cana, Fernando Hazoury Toral, expresó durante su disertación al recibir el galardón de “Empresario Turístico del Año”, en el marco de celebración del Premio Nacional de Turismo, que ningún sueño es facil, nada cae del cielo y los proyectos no caminan solos.

Dijo esto al dejar un mensaje personal a los jóvenes emprendedores. Les recordó que para lograr lo que quieren deben de tener disciplina. También enfocados, resilientes y realistas; además de capacitarse y actualizarse en sus áreas de desempeño, porque los sueños con trabajo, constancia y de la mano de Dios se convierten en realidad.

Notas relacionadas

Al concluir, Hazoury destacó que, junto al emprendimiento, es necesario realizar los mayores esfuerzos para proteger, educar, compartir y disfrutar del núcleo familiar. Desde su experiencia, sostuvo que el verdadero éxito empresarial también implica mantener un equilibrio entre los negocios y la familia. Realtó el valor de esta como prioridad y fuente constante de apoyo.

Te puede interesar

  1. República DominicanaTC destaca que protección de derechos fortalece el Estado constitucional
  2. República DominicanaAbinader participa en encuentro empresarial iberoamericano en Madrid
  3. República DominicanaChristopher Paniagua destaca en Londres la estabilidad dominicana
  4. República DominicanaAlfredo Pacheco destaca la elección de juez de carrera para presidir la SCJ
  5. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Premio Nacional de Turismoéxito empresarialEmprendedor
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS