Estos son los feriados que permitirán varios días de descanso en 2027

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El año 2027 tendrá cinco períodos de descanso prolongado en República Dominicana, debido a la distribución de los días feriados que coincidirán con viernes o lunes, así como a los traslados establecidos por el Ministerio de Trabajo.
De acuerdo con el calendario oficial, estas fechas permitirán a los trabajadores disfrutar de varios días consecutivos sin actividades laborales, principalmente durante los primeros meses del año.
Fechas de los fines de semana largos
El primer período será del viernes 1 al lunes 4 de enero, cuando coincidirán el feriado de Año Nuevo y el traslado del Día de los Santos Reyes, que originalmente se celebra el 6 de enero. Esta combinación permitirá cuatro días consecutivos de descanso.
Posteriormente, el natalicio de Juan Pablo Duarte dará lugar a otro fin de semana largo. La festividad, que corresponde al martes 26 de enero, será trasladada al lunes 25, por lo que el descanso abarcará desde el sábado 23 hasta el lunes 25.
En marzo, los trabajadores también podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso por la Semana Santa. El Viernes Santo se conmemorará el 26 de marzo, lo que permitirá extender el período libre hasta el domingo 28.
Para agosto, el Día de la Restauración, que se celebrará el lunes 16, permitirá otro fin de semana largo desde el sábado 14. Mientras que en septiembre, el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, que corresponde al viernes 24, dará paso a tres días consecutivos de descanso hasta el domingo 26.
Notas relacionadas
Calendario completo de días feriados de 2027
El Ministerio de Trabajo informó que los feriados correspondientes al próximo año se aplicarán de la siguiente manera:
|Fecha
|Celebración
|Disposición
|Viernes 1 de enero
|Año Nuevo
|No se cambia
|Lunes 4 de enero
|Día de los Santos Reyes (6 de enero)
|Se traslada
|Jueves 21 de enero
|Día de la Altagracia
|No se cambia
|Lunes 25 de enero
|Natalicio de Juan Pablo Duarte (26 de enero)
|Se traslada
|Sábado 27 de febrero
|Independencia Nacional
|No se cambia
|Viernes 26 de marzo
|Viernes Santo
|No se cambia
|Sábado 1 de mayo
|Día del Trabajo
|No se cambia
|Jueves 27 de mayo
|Corpus Christi
|No se cambia
|Lunes 16 de agosto
|Día de la Restauración
|No se cambia
|Viernes 24 de septiembre
|Día de las Mercedes
|No se cambia
|Sábado 6 de noviembre
|Día de la Constitución
|No se cambia
|Sábado 25 de diciembre
|Navidad
|No se cambia
Otros días feriados
El calendario del Ministerio de Trabajo también contempla otras fechas festivas que no coincidirán con fines de semana largos, debido a que caerán jueves o sábado.
Entre estas figuran el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el jueves 21 de enero; la Independencia Nacional, el sábado 27 de febrero; el Día del Trabajo, el sábado 1 de mayo, y Corpus Christi, el jueves 27 de mayo.
Asimismo, el Día de la Constitución se conmemorará el sábado 6 de noviembre y la Navidad el sábado 25 de diciembre.
La distribución de los días feriados permite a trabajadores y empresas organizar con anticipación sus compromisos y actividades durante el próximo año.
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