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Estos son los feriados que permitirán varios días de descanso en 2027

El año 2027 tendrá cinco períodos de descanso prolongado en República Dominicana, debido a la distribución de los días feriados que coincidirán con viernes o lunes, así como a los traslados establecidos por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con el calendario oficial, estas fechas permitirán a los trabajadores disfrutar de varios días consecutivos sin […]

Ruth Salcedo
Calendario completo de días feriados de República Dominicana para 2027.
El Ministerio de Trabajo estableció las fechas y disposiciones de los días feriados correspondientes a 2027.
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El año 2027 tendrá cinco períodos de descanso prolongado en República Dominicana, debido a la distribución de los días feriados que coincidirán con viernes o lunes, así como a los traslados establecidos por el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con el calendario oficial, estas fechas permitirán a los trabajadores disfrutar de varios días consecutivos sin actividades laborales, principalmente durante los primeros meses del año.

Fechas de los fines de semana largos

El primer período será del viernes 1 al lunes 4 de enero, cuando coincidirán el feriado de Año Nuevo y el traslado del Día de los Santos Reyes, que originalmente se celebra el 6 de enero. Esta combinación permitirá cuatro días consecutivos de descanso.

Posteriormente, el natalicio de Juan Pablo Duarte dará lugar a otro fin de semana largo. La festividad, que corresponde al martes 26 de enero, será trasladada al lunes 25, por lo que el descanso abarcará desde el sábado 23 hasta el lunes 25.

En marzo, los trabajadores también podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso por la Semana Santa. El Viernes Santo se conmemorará el 26 de marzo, lo que permitirá extender el período libre hasta el domingo 28.

Para agosto, el Día de la Restauración, que se celebrará el lunes 16, permitirá otro fin de semana largo desde el sábado 14. Mientras que en septiembre, el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, que corresponde al viernes 24, dará paso a tres días consecutivos de descanso hasta el domingo 26.

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Calendario completo de días feriados de 2027

El Ministerio de Trabajo informó que los feriados correspondientes al próximo año se aplicarán de la siguiente manera:

FechaCelebraciónDisposición
Viernes 1 de eneroAño NuevoNo se cambia
Lunes 4 de eneroDía de los Santos Reyes (6 de enero)Se traslada
Jueves 21 de eneroDía de la AltagraciaNo se cambia
Lunes 25 de eneroNatalicio de Juan Pablo Duarte (26 de enero)Se traslada
Sábado 27 de febreroIndependencia NacionalNo se cambia
Viernes 26 de marzoViernes SantoNo se cambia
Sábado 1 de mayoDía del TrabajoNo se cambia
Jueves 27 de mayoCorpus ChristiNo se cambia
Lunes 16 de agostoDía de la RestauraciónNo se cambia
Viernes 24 de septiembreDía de las MercedesNo se cambia
Sábado 6 de noviembreDía de la ConstituciónNo se cambia
Sábado 25 de diciembreNavidadNo se cambia

Otros días feriados

El calendario del Ministerio de Trabajo también contempla otras fechas festivas que no coincidirán con fines de semana largos, debido a que caerán jueves o sábado.

Entre estas figuran el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el jueves 21 de enero; la Independencia Nacional, el sábado 27 de febrero; el Día del Trabajo, el sábado 1 de mayo, y Corpus Christi, el jueves 27 de mayo.

Asimismo, el Día de la Constitución se conmemorará el sábado 6 de noviembre y la Navidad el sábado 25 de diciembre.

La distribución de los días feriados permite a trabajadores y empresas organizar con anticipación sus compromisos y actividades durante el próximo año.

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