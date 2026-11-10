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Familias aprovechan lunes feriado para disfrutar en parques y el Malecón de Santo Domingo

Durante el feriado, ciudadanos del Gran Santo Domingo compartieron en familia y realizaron actividades recreativas en parques y malecones.

Ruth Salcedo
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Ciudadanos del Gran Santo Domingo aprovecharon la tarde de este lunes feriado para compartir en familia y disfrutar de actividades recreativas al aire libre en distintos parques y espacios públicos de la capital.

Montar bicicleta, jugar dominó y compartir bebidas fueron algunas de las actividades que realizaron quienes decidieron permanecer en la ciudad durante el día festivo. Muchos eligieron el Malecón del Distrito Nacional y el de Santo Domingo Este para disfrutar de la jornada.

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Otros ciudadanos destacaron la importancia de los días feriados, al considerar que representan una oportunidad no solo para compartir con familiares y amigos, sino también para descansar y desconectarse de las responsabilidades cotidianas.

En el Malecón de Santo Domingo Este se observó una considerable cantidad de personas que acudieron al lugar para recrearse y disfrutar de la vista al mar, en una tarde soleada y con cielo despejado.

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